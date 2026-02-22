El fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos del viernes 20 de febrero pasado es “una noticia positiva para México” porque se elimina el arancel por fentanilo de 25%, dijo la secretaria de Economía.

Sin embargo, “la Casa Blanca publicó un documento oficial que establece las reglas para la aplicación de un nuevo arancel de 15%, bajo la sección 122, que sustituye a los aranceles recíprocos previamente aplicados bajo International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)”, mejor conocidos como los aranceles por fentanilo y migración.

En una ficha informativa, la dependencia aseguró que los productos que sí cumplen con las reglas de origen del T-MEC entran al mercado americano sin pagar arancel, lo que significa que el 85% de las exportaciones al país del Norte mantienen el acceso preferencial.

Lee también Grandes bancos en México enfrentan con cautela 2026: Fitch; están a la espera de renegociación del T-MEC

El anuncio del nuevo arancel de 15%, que hizo el presidente estadounidense, Donald Trump, el sábado pasado, significa que

el porcentaje aplicable a exportaciones que incumplen con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) disminuye de 25% a 15%, dijo la dependencia.

Aclaró que, a pesar de ello, siguen vigentes los aranceles bajo las órdenes de la Sección 232 para vehículos, vehículos pesados, acero, aluminio y sus derivados.

Lee también Electrificación en pausa

No obstante, se mantiene la regla denominada “non-stacking”, por la cual no se acumulan los aranceles de la sección 232 con los recién impuestos en la sección 122, del 15%.

para la dependencia “se mantienen ventajas competitivas de México frente a otros socios de EU. Los socios fuera del T-MEC pagarán un impuesto global de al menos el 15% del totalidad de sus exportaciones, mientras que México conservará sin arancel alrededor del 85% de sus ventas al exterior”.

Expuso que los cobros de 25% impuestos bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) que fueron los que se declararon inconstitucionales por la Corte “se había utilizado para imponer aranceles recíprocos a la mayoría de los países. Con la decisión de la Corte, dichos aranceles quedan sin efecto”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa