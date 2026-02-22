El dólar acabó el viernes en 17.13 pesos y lleva tres semanas seguidas a la baja, de acuerdo con las operaciones al mayoreo que reporta la agencia Bloomberg.

Morgan Stanley ajustó su pronóstico de 18.15 a 17 pesos por dólar para el cierre de este año.

La multinacional financiera estadounidense, que en México tiene como presidente a Jaime Martínez Negrete, también modificó su proyección para 2027 de 18.35 a 17.40 unidades.

Ahora Morgan Stanley aparece como la institución más optimista entre los 35 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis del sector privado que Citi encuestó durante la semana pasada.

Le sigue la correduría brasileña XP Investments, al calcular que la paridad despedirá 2026 sobre 17.10 pesos, continuando con el banco británico HSBC, que prevé 17.25 unidades.

Credicorp Capital y Natixis coinciden en un tipo de cambio de 17.90 al final de este año, mientras que Signum Research anticipa 17.95.

En el otro extremo, como los más pesimistas, se encuentran el banco Ve por Más, al proyectar 19.10, y Banca Mifel, con una estimación de 19.03. Barclays, Bradesco BBI y Masari Casa de Bolsa coinciden en 19 unidades.

Estrategas de Banorte consideran que el nivel de 17 será una zona de mayor resistencia en el corto plazo y prevén que la paridad va a fluctuar esta semana entre 16.95 y 17.30 pesos.

La última vez que el tipo de cambio perforó el piso de 17 fue el 3 de junio de 2024, cuando tocó 16.92 por momentos del día.

En Banorte esperan un segundo semestre más retador para el peso mexicano, debido a la cargada agenda geopolítica, destacando la elección de medio término en Estados Unidos, y calculan un cierre de año en 18.10.

La analista de Banamex, Paulina Anciola, opinó que “las monedas de México y Canadá son frenadas por el mayor nerviosismo a medida que se acerca la revisión del T-MEC en julio”.

Daño al erario

Las arcas públicas van a sufrir un deterioro presupuestal si el dólar sostiene la debilidad actual ante el peso, señalan los cálculos incluidos en los Criterios Generales de Política Económica 2026 que la Secretaría de Hacienda presentó al Congreso en septiembre del año pasado.

La pérdida se debe a que Pemex recibe menos ingresos por cada barril de petróleo que exporta a Estados Unidos, lo que reduce la recaudación del gobierno y eclipsa las ganancias en el pago de la deuda en dólares.

El saldo negativo asciende a 4.9 mil millones por cada 20 centavos que el tipo de cambio promedio esté por debajo de 19.30 unidades, que fue el nivel presupuestado.

Al tomar en cuenta las estimaciones oficiales y asumiendo que el tipo de cambio Fix que determina el Banco de México (Banxico) mantendrá el promedio de 17.48 que lleva en lo que va de 2026, el erario tendrá un faltante de 45 mil millones de pesos en el presupuesto, exclusivamente por el resultado cambiario.

Para ponerlo en perspectiva, este monto equivale al presupuesto de 2026 que se aprobó para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La cifra también supera los casi 43 mil millones de pesos destinados este año en los programas de becas Benito Juárez para el nivel Medio Superior.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo el pasado viernes en 17.59 pesos en ventanillas de las sucursales de Banamex y acumula una disminución de 89 centavos en lo que va de 2026.