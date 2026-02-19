Más Información
Los grandes bancos que operan en México cerraron 2025 con buenos resultados, pero encaran 2026 con mayor cautela ante la incertidumbre por la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la política comercial estadounidense, advirtió Fitch Ratings.
La agencia señaló que, pese al estancamiento del PIB y a la baja en las tasas de referencia durante el año pasado, las principales instituciones mantuvieron una rentabilidad sólida y niveles de capital por encima de los requerimientos regulatorios y de capacidad total de absorción de pérdidas.
No obstante, anticipó que el desempeño podría divergir más en función de la mezcla de cartera, eventos crediticios específicos y la capacidad de ejecución en diversificación y crecimiento.
Durante el cuarto trimestre de 2025, el fondeo basado en depósitos y los ingresos por comisiones respaldaron los resultados. El capital y la liquidez permanecieron sólidos, incluso en un entorno de tasas menos favorable, mientras que la optimización del costo de financiamiento y una elevada proporción de depósitos a la vista ayudaron a proteger márgenes en algunos bancos.
A nivel sectorial, Fitch estima que el crédito crecerá a un ritmo medio de un solo dígito en 2026, en un contexto de PIB moderado. El financiamiento corporativo y comercial seguirá rezagado y sensible a la relación comercial con Estados Unidos, mientras que el crédito al consumo liderará la expansión. La digitalización y la baja penetración bancaria podrían apoyar el crecimiento, aunque difícilmente compensarán los riesgos crecientes del entorno operativo.
Grandes bancos en México, con buenos resultados en 2025
En depósitos, detalló, BBVA México mantuvo el liderazgo, con un crecimiento anual de 10.3% en 2025. Banorte conservó una mezcla estable de 70% en depósitos a la vista y 30% a plazo, con un aumento de 12% en depósitos principales y sólida liquidez. Por su parte, Santander México reportó un crecimiento de 7.3% en depósitos, apoyado tanto en recursos a la vista como a plazo, reflejando una base de fondeo diversificada.
En calidad de activos, las diferencias comenzaron a ser más visibles, aunque el índice de morosidad del sistema se mantuvo en un sólido 2.2% al cierre del cuarto trimestre de 2025. En Banorte, la morosidad subió a 1.4% y el costo del riesgo a 1.8%, influido por el crecimiento y ciertas exposiciones comerciales.
Por su parte, Banco del Bajío mejoró sus métricas, con una mora de 1.49%, cobertura de 126.5% y costo del riesgo de 0.75%.
BBVA México reportó morosidad estable en 1.6%, con cobertura de 185.8% y costo del riesgo de 3.1%. Santander México cerró 2025 con una mora de 2.06% y cobertura de 148.11%, mostrando mejora frente a periodos previos.
En utilidades, también hubo diferencias. BBVA México incrementó su ganancia neta 6.2% anual, apoyado en mayores márgenes financieros, comisiones y resultados de intermediación. Banorte elevó su utilidad 5%, impulsado por crecimiento del margen financiero, expansión de ingresos no financieros y control de costos.
Santander México destacó con un alza de 25.8% en su utilidad neta, favorecido por mayor margen financiero, comisiones y menores provisiones.
En contraste, Banco Inbursa reportó una caída de 11% en su utilidad neta de 2025, afectada por impactos no recurrentes y no monetarios relacionados con ingresos operativos de mercado. La administración prevé menos resultados extraordinarios en 2026 y un crecimiento del margen de interés neto respaldado principalmente por el aumento en préstamos.
Para 2026, las guías de los bancos apuntan a un crecimiento continuo del balance, aunque con mayor selectividad, dijo la firma.
