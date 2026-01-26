En el presente año, México intensificará la competencia en su sector bancario al concretarse el inicio de operaciones de jugadores totalmente digitales.

Con la llegada de Hey Banco, la oferta digital crece para el consumidor en el país, que en años recientes cuenta con más opciones más allá de los gigantes financieros que dominan el sector bancario.

Al mismo tiempo, el británico Revolut, que esta semana realizará su lanzamiento formal en el país, ha levantado expectativas por su producto para enviar divisas internacionales y tras su crecimiento en el mercado europeo.

Negocio de la banca

De acuerdo con datos de la Asociación de Bancos de México (ABM), entre 2018 y 2025 el número de bancos en México pasó de 50 a 55, su mayor crecimiento en décadas, principalmente por la aprobación de licencias a jugadores totalmente digitales.

La baraja digital se complementa también con Openbank, respaldado por Santander, el argentino Ualá, así como Klar, que a finales de 2025 adquirió a Bineo, el banco digital de Banorte.

En los próximos meses se espera la aprobación del inicio de operaciones de la brasileña Nu, que ya cuenta con licencia bancaria, y queda pendiente Plata, que también ya cuenta con la aprobación del regulador en el país.

Al cierre de noviembre pasado, los bancos que operan en México llegaron a un total de 104 millones de cuentas para realizar operaciones móviles, mientras que las tarjetas de débito totalizaron 145 millones de usuarios y las de crédito también están en máximos históricos, con más de 38 millones de tarjetahabientes.

Para analistas, 2026 generará grandes retos al sistema financiero mexicano, por el mayor número de jugadores digitales que empiezan a ser rentables en su nicho y ganan más mercado dentro del segmento de consumo.

“Hey demostró que se puede innovar desde las entrañas del sistema sin suicidarse financieramente. Ha mutado en algo más interesante: un exportador de soberanía tecnológica. Que un banco nacido en Monterrey esté vendiendo su propia tecnología hacia terceros es la prueba de que en 2026 el negocio ya no es sólo guardar dinero, sino rentabilizar el código”, aseguró el fundador de Legal Paradox, un despacho especializado en el sector financiero tecnológico (fintech), Carlos Valderrama.

En su opinión, la supervivencia no depende de tener la app más bonita, sino de quién tiene el pulmón para aguantar la lentitud y las barreras regulatorias.

“Hablemos del banco Revolut. Muchos esperaban un desembarco estilo ‘día D’, pero la realidad es que están operando con una cautela quirúrgica. No vienen a quemar capital como adolescentes con una tarjeta de crédito de Silicon Valley; vienen a calibrar. Revolut no está persiguiendo el volumen masivo, sino el nicho de alto valor que la banca tradicional ha descuidado”, explicó Valderrama.

Rezago en inclusión

A pesar del fuerte crecimiento en clientes y en la colocación de productos que han experimentado los bancos, el sector financiero aún enfrenta pendientes.

De acuerdo con la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030, en 2024 alrededor de 77% de la población adulta contaba con algún producto financiero, rezago que persiste sobre todo en zonas rurales.

“Para que la banca digital realmente mueva la aguja, necesitamos que los neobancos dejen de pelearse por el mismo 70% de usuarios reciclados de la Condesa o San Pedro Garza García”, aseguró Valderrama.

“La verdadera inclusión sucederá cuando el ecosistema deje de vender ‘espejitos digitales’ y empiece a crear productos que entiendan la informalidad laboral, la economía del ticket pequeño y el lenguaje de quienes hoy ven a la banca como un ente ajeno y punitivo”, señaló.

De acuerdo con el experto, el sector financiero mexicano debe dejar de confundir ‘tener una cuenta’ con ‘estar incluido’, con la autocomplacencia de las cifras de infraestructura, donde 99% de los adultos viven cerca de un punto de acceso financiero y ocho de cada 10 usuarios tienen un smartphone en la mano.

“Para cerrar la brecha hace falta aceptar que el verdadero competidor de Nu o BBVA no es el otro banco, sino la dictadura del efectivo, que sigue reinando en 90% de las transacciones menores a 500 pesos”, agregó.

Valderrama comentó que la banca digital en México se ha quedado con una especie de pereza estratégica, al sólo diseñar apps sofisticadas para el hombre urbano de clase media, ignorando que los sectores de la población urgentes para atender son las mujeres, así como las comunidades indígenas.

“Es absurdo que las mujeres ya usen internet al mismo nivel que los hombres, pero tengan 17 puntos menos de acceso a una cuenta de retiro. La brecha de inclusión en 2026 ya no es tecnológica, sino de diseño y de sesgos de riesgo que nadie se atreve a cuestionar. Cerrar la brecha requiere menos marketing y más ingeniería financiera”, resaltó el experto.