Las principales empresas que extraen minerales del país tuvieron un año de ensueño gracias al auge que atraviesan los metales preciosos.

Los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos colocan a México como el mayor productor de plata del mundo, al extraer 6.3 mil toneladas métricas en 2024, casi el doble del segundo lugar, China, con 3.3 mil toneladas.

Ayer, el precio al contado de la onza de plata rompió el techo de 100 dólares por primera vez en la historia, tras cotizar en 30 dólares hace un año, según Bloomberg.

El metal ha sido impulsado por las tensiones geopolíticas, el temor sobre la autonomía de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y la debilidad del dólar, explicó el director ejecutivo de IMB Capital Quants, Felipe Mendoza.

En su opinión, la plata asume un doble rol crítico. Absorbe el miedo geopolítico como metal refugio y se convierte en un activo supremamente necesario desde el punto de vista nuclear que promociona el presidente Donald Trump.

“Si Estados Unidos apuesta por la energía nuclear y la producción nacional de acero para independizarse de socios ahora hostiles, la plata se vuelve un metal soberano. Su alza demuestra que el mercado la ve también como un componente indispensable de la nueva seguridad nacional estadounidense”, señaló Mendoza.

El economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada, indicó que la incertidumbre geopolítica y las expectativas sobre el crecimiento económico provocaron que los capitales se refugien en la plata.

“También tiene que ver el uso de la plata para la producción de chips, cuya demanda se incrementó por la inteligencia artificial”, comentó a EL UNIVERSAL.

Calzada expuso que la cotización de la plata disparó las acciones de las mineras, ya que representa mayores ingresos para las empresas y, si el metal sigue subiendo de precio, las compañías subirán más en las bolsas de valores.

La mejor parte se la lleva Fresnillo Plc, el mayor productor mundial de plata primaria, cuyo valor se multiplicó por seis en el último año, al pasar de 679 a 4 mil 168 libras esterlinas por acción en la Bolsa de Valores de Londres, aunque también se opera una parte en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Las fortunas se duplican

Como consecuencia, la fortuna de Alejandro Baillères, presidente de Grupo BAL, que controla Fresnillo Plc, se duplicó de 6.6 mil millones de dólares a 15.9 mil millones en el último año, revela el índice de multimillonarios de Bloomberg.

La minera Grupo México duplicó su valor en la BMV para alcanzar una capitalización de 1.5 billones de pesos que la convierte en la compañía más valiosa del país, cuyo principal accionista, Germán Larrea, también dobló su fortuna de 35.3 mil millones de dólares a 68.2 mil millones en el último año y se consolidó como el segundo hombre más rico de México, sólo por detrás de Carlos Slim.

Calzada destacó la fuerte tendencia alcista de la plata y puede continuar subiendo de precio.

“La cotización de la plata tiene un piso de 92 dólares, pero hacia arriba ya no se encuentra un techo”, dijo el experto de Rankia.

El analista de mercados de ATFX Latam, Diego Albuja, señaló que la plata no sólo es un metal defensivo contra la incertidumbre, sino que también tiene una fuerte demanda industrial, lo que la vuelve aún más atractiva que el oro durante los momentos de tensión.

“Romper los 100 dólares por onza no es únicamente un número histórico, es una señal clara de que el mercado está revalorizando la plata como cobertura ante el riesgo global”, mencionó.

Sin embargo, después de un rally tan rápido, ve normal que aumente la volatilidad y puedan venir correcciones fuertes en el corto plazo, especialmente si hay toma de ganancias o el panorama internacional se calma por momentos.

“Mientras sigan presentes la incertidumbre global, la demanda por refugio y la presión sobre las monedas, la plata podría mantenerse en niveles elevados en las próximas semanas. El mensaje del mercado es contundente, la plata dejó de ser un metal secundario y volvió a convertirse en un protagonista financiero a nivel mundial”, consideró Albuja.

El oro alcanza nuevas alturas

México es el séptimo mayor productor de oro del mundo, al extraer 140.3 toneladas métricas en 2024, cuya primera posición del ranking pertenece a China, con 380.2 toneladas, muestran datos del Consejo Mundial del Oro.

Este viernes, el precio al contado de la onza de oro alcanzó los 4 mil 990 dólares por primera vez en la historia, después de cotizar en 2 mil 778 dólares hace un año, de acuerdo con Bloomberg.

Mendoza prevé que “el oro fácilmente puede llegar a los 5 mil dólares debido al sentimiento de los mercados”. Para Calzada, el oro posee un piso en 4 mil 746 dólares y hacia arriba está el techo sicológico de 5 mil dólares.

Albuja dijo que el mercado físico de metales preciosos muestra señales de presión, con primas más elevadas en ciertos países, lo que refuerza la idea de que no se trata sólo de especulación, sino de un reajuste entre oferta y demanda.