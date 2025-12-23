Más Información

El oro y la plata siguen subiendo y alcanzaron precios récord este martes por las tensiones geopolíticas entre y , y el cobre también opera en un nivel sin precedentes.

El oro, un tradicional activo de refugio, subió a un récord de y la plata trepó a 70.67 dólares.

Estos dos metales preciosos siguieron subiendo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara el lunes que lo más "inteligente" que puede hacer el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, es dimitir.

El cobre, que se utiliza para fabricar paneles solares, baterías para autos eléctricos y centros de datos, también alcanzó un precio récord de 12.159,50 dólares la tonelada.

"La plata y, sobre todo, el cobre se benefician de un apoyo estructural relacionado con la transición energética, la electrificación y las enormes necesidades de las infraestructuras digitales y la inteligencia artificial", explicó John Plassard, analista de Cité Gestion Private Bank.

