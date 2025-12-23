La economía de EU creció en el tercer trimestre 1.1% con respecto al segundo, en lo que supone la primera publicación de datos relativos al Producto Interno Bruto (PIB) del país desde septiembre debido al reciente cierre del gobierno federal.

A ritmo interanual, la primera economía del mundo se expandió 4.3%, según los datos publicados este martes por la Oficina de Análisis Económico (BEA), un nivel por encima de lo previsto por los analistas y el más alto desde el tercer trimestre de 2023.

