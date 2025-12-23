Más Información

Se dispara en México cifra de aseguramientos de fentanilo; expertos lo ligan con presión de EU

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Sanciona el INM extorsión contra migrantes; investiga a agentes

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Retiran propuesta de alternancia de género en Hidalgo

Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia a David Colmenares, titular de la ASF; acusa "incumplimiento de obligaciones"

Alito Moreno lanza dardo a Xóchitl y Meade; "el PRI no volverá a apoyar una candidatura producto de ocurrencias", dice

Quieren terminar ciclovía en Tlalpan para fin de año

Santa acuático visita acuario del zoológico de Guadalajara

La Agencia para la Administración de Alimentos y Medicamentos de ha aprobado el uso en forma de píldora del Wegovy de la farmacéutica Novo Nordisk, informó la firma danesa.

La es la primera terapia oral con el principio activo GLP-1 aprobada para el control del peso.

La decisión se basa en los resultados del ensayo Oasis 4, en el que las personas con obesidad que tomaron un comprimido de 25 miligramos una vez al día perdieron el 16.6% de su peso corporal en el plazo de 64 semanas.

La reducción de peso alcanzada con la píldora es similar a la obtenida con Wegovy inyectable de 2.4 miligramos, añadió la empresa, que espera lanzar su nuevo medicamento a principios de enero y que ya envió una solicitud similar a las autoridades europeas en el segundo semestre de este año.

La creciente competencia en el sector de los productos para la diabetes y la pérdida de peso en Estados Unidos habían provocado que las acciones de la firma danesa. Foto: Pixabay
Suben acciones de Novo Nordisk tras aprobación de EU de su píldora para perder peso

"La píldora está aquí. Con la aprobación de hoy de la píldora Wegovy, los pacientes tendrán una píldora práctica de una toma al día que les ayudará a perder tanto peso como la inyección original de Wegovy", señaló en un comunicado el presidente y director ejecutivo de Novo Nordisk, Mike Doustdar.

Las acciones de Novo Nordisk subían casi un 8% en la bolsa de Copenhague a las 11.48 GMT de hoy.

La creciente competencia en el sector de los productos para la diabetes y la pérdida de peso en Estados Unidos habían provocado que las acciones de la firma danesa, que cambió hace unos meses su cúpula, perdieran más de la mitad de su valor en el último año.

