Pescador local rescató a mujer tras accidente de la Marina en Texas; "parecía que no había forma de que pudiera haber sobrevivientes"

El pescador local Sky Decker narró cómo rescató a una mujer tras el accidente de la Secretaría de Marina (Semar) en Texas. Decker dijo a la prensa que "parecía que no había forma de que pudiera haber sobrevivientes ahí".

ABC13 reportó que Sky Decker estaba navegando por la bahía de Galveston con su hijo de 11 años y su amigo. Un video dramático tomado por su hijo, Sky Jr., y compartido con ABC13 muestra a su padre abriéndose paso entre los escombros para llegar a la mujer.

"Ella todavía está viva ahí dentro", gritó en uno de los videos. "Sólo intentaba hacer todo lo posible", dijo. "No creo que se me pasara por la cabeza nada más que intentar ayudar".

"La visibilidad era de unos 30 metros. No me imagino intentar aterrizar un avión en estas condiciones", comentó Oliver Wilson, el dueño del barco en el que viajaban los Decker. "Una lástima".

A cinco aumentó el número de muertos tras el accidente de una aeronave de la Marina Armada de México que realizaba un traslado médico especializado en el estado de Texas, informó este lunes la institución naval.

Ocho personas viajaban a bordo de la aeronave, que cumplía una "misión de carácter humanitario", de las cuales solo dos se encuentran con vida y cinco más murieron, detalló en un comunicado la Secretaría de Marina mexicana. Anteriormente se habían reportado dos fallecidos.

Además, una persona se reporta como "no localizada" pese a las tareas de búsqueda que realiza la Guardia Costera de Estados Unidos (EU), añadió la institución.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó el accidente y anunció en su cuenta en la red social X que brinda apoyo a las familias de las víctimas a través del consulado de México en Houston.

El suceso ocurrió durante la aproximación de la nave en las inmediaciones de Galveston, Texas. La misión de traslado médico especializado era coordinada con una fundación mexicana que atiende a niños con quemaduras severas.

De acuerdo con el sitio web de seguimiento de vuelos Flight Radar, la avioneta despegó del aeropuerto de Mérida, estado de Yucatán (sureste) a las 18H46 GMT y su registro se perdió a las 21H01 GMT sobre la bahía de Galveston, cerca del aeropuerto internacional Scholes.

