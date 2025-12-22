La tarde de este lunes 22 de diciembre, la Secretaría de Marina (Semar) informó que una aeronave militar que realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou Mau, se vio envuelta en un incidente en los alrededores de Galveston, Texas.

Según lo informado por la dependencia, los protocolos de búsqueda y rescate se activaron de inmediato, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos. El vuelo militar se aproximaba al Aeropuerto Internacional Scholes, en condiciones climáticas poco favorables, cuando se estrelló en algún lugar al oeste de la calzada.

En el interior del avión viajaban dos pilotos y seis pasajeros, incluyendo un paciente pediátrico, quien necesitaba atención médica por quemaduras y que probablemente estaba siendo trasladado al hospital Shriner's Children en Galveston, Texas.

Ruta del vuelo médico militar mexicano que se aproximaba al Aeropuerto Internacional Scholes en Galveston, Texas, este lunes. Foto: Flightradar24

¿Cuál es el estado de las víctimas?

La Secretaría de Marina dio a conocer que hasta el momento han rescatado a seis personas, cuatro fueron encontradas con vida y dos más fallecieron. El organismo señaló que "continúan los esfuerzos para el rescate de dos personas más que se encuentran dentro de la aeronave siniestrada".

Asimismo, detalló que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar la causa del suceso, reiterando su compromiso con la seguridad de sus operaciones aéreas, así como con la atención humanitaria y el apoyo a la población mexicana.

Foto: Captura de pantalla en AirTeamImages

¿A qué se dedica la Fundación Michou Mau?

Fundada por Virginia Sendel, la Fundación Michou Mau es una organización mexicana que asiste a niños con quemaduras severas, ofreciendo tratamiento médico gratuito con traslados al interior y exterior del país, además de apoyo psicológico y de rehabilitación.

De acuerdo con su descripción oficial, la organización nació en memoria de Michelle y Mauricio. Michou salvó a sus hijos del fuego y murió al intentar rescatar a Camila y Mau, un pequeño que falleció por no haber recibido atención médica oportuna. Por su parte, Camila logró recuperarse gracias al tratamiento que recibió en el Shriners Hospital de Galveston, Texas.

En 1998, se constituyó como una institución de asistencia privada en busca de recursos para brindar una atención médica de calidad, a través de programas de tratamiento avanzado y atención multidisciplinaria de secuelas. Además, se dedica a impulsar la capacitación médica, ampliar el desarrollo de la infraestructura hospitalaria y concientizar a la población por medio de una campaña de prevención de quemaduras.

Para lograr esta increíble labor, la fundación cuenta con diferentes alianzas y convenios con empresas privadas e instituciones de gobierno, entre ellas DIF, Museo Memoria y Tolerancia, Bimbo, Tecnológico de Monterrey, Secretaría de Salud, Fundación Azteca de Salinas, Fundación Televisa y Secretaría de Marina.

La organización cuenta con alianzas y convenios con dependencias del Gobierno de México. Foto: Fundación Michou y Mau

