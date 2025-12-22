Más Información

Mérida, Yucatán.- Un grave caso de violencia de pareja se registró en un predio de la colonia Los Reyes, luego de que una , quien se encuentra hospitalizado en estado grave.

De acuerdo con versiones de vecinos, los hechos ocurrieron en un predio ubicado en la calle 9 por 42, donde una fuerte discusión escaló hasta convertirse en un ataque violento, por lo que llamaron al número de emergencias.

Al arribar al lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) encontraron a la mujer con piedras, incluso cuando este ya se hallaba inconsciente sobre el suelo, provocándole severas lesiones en el rostro.

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública brindaron los primeros auxilios al hombre y debido a la gravedad de sus heridas fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece internado.

Hay que señalar que la mujer también lanzó piedras a los agentes policiacos, pues se negaba a que ingresaran al predio para atender al lesionado; finalmente la mujer accedió y fue detenida por las autoridades.

Habitantes de la zona identificaron al lesionado con el sobrenombre de “Candi” y señalaron que no es una persona conflictiva.

No obstante, afirmaron que su esposa lo agredía de manera constante y que ya existían reportes previos de por parte de la mujer hacia el señor, aunque la agresión de anoche fue la más grave.

