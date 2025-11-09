Un sujeto totalmente drogado y alcoholizado fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), luego que se solicitara apoyo, pues estaba golpeando con un martillo a su propia madre; todo porque el detenido de 32 años le reclamó a su progenitora el “porque no tenía dinero” para seguir la fiesta.

La detención se registró cuando los efectivos fueron informados de un reporte de violencia familiar, al interior de un inmueble localizado en la calle Benito Juárez, de la colonia Pueblo Santiago Acahualtepec, por lo que se trasladaron al lugar. En el sitio, fueron requeridos por una mujer de 50 años de edad, a quien le observaron varias manchas hemáticas en el cuerpo y el rostro, motivo por el cual la resguardaron y solicitaron los servicio de emergencias.

La denunciante les indicó que, momentos antes, fue agredida verbalmente por su hijo quien durante la discusión tomó un martillo y la golpeó en la cabeza, y agregó que aun se encontraba al interior de su domicilio.

Paramédicos que acudieron al apoyo atendieron y diagnosticaron a la mujer con lesión por golpes con traumatismo craneoencefálico leve y múltiples lesiones cortocontusas en diversas partes del cuerpo, sin requerir traslado hospitalario.

En tanto, con el permiso de la ciudadana, los uniformados ingresaron al predio donde fue detenido el posible responsable, a quien le realizaron una revisión preventiva en apego al protocolo de actuación policial, tras la cual hallaron un martillo de aproximadamente 40 centímetros de largo, con manchas hemáticas en su empuñadura.

De igual manera, la afectada fue resguardada en un lugar seguro y una vez que se encontraba tranquila, le brindaron orientación para recibir apoyo psicológico y legal, en las instancias correspondiente de ayuda a la mujer del Gobierno de la Ciudad.

Ante tales hechos, al hombre de 32 años de edad, le fueron informados sus derechos de ley, para posteriormente con lo asegurado ser presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones pertinentes.

