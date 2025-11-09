Más Información

Plan Paricutín va por “sellar Michoacán”; objetivo es que criminales no entren ni salgan del estado, explica Sedena

Plan Paricutín va por “sellar Michoacán”; objetivo es que criminales no entren ni salgan del estado, explica Sedena

De la Fuente pide que próxima secretaria de la ONU sea una mujer; "es tiempo de mujeres", dice

De la Fuente pide que próxima secretaria de la ONU sea una mujer; "es tiempo de mujeres", dice

Sheinbaum anuncia inversión de 57 mil mdp en Plan Michoacán; dará seguimiento a estrategia cada 15 días

Sheinbaum anuncia inversión de 57 mil mdp en Plan Michoacán; dará seguimiento a estrategia cada 15 días

Harfuch anuncia visita a Uruapan a petición de la alcaldesa Grecia Quiroz; gabinete mantendrá reuniones con productores

Harfuch anuncia visita a Uruapan a petición de la alcaldesa Grecia Quiroz; gabinete mantendrá reuniones con productores

Donald Trump es abucheado en el partido de NFL; ocurrió en Washington DC

Donald Trump es abucheado en el partido de NFL; ocurrió en Washington DC

Ellas, las tumbadas

Ellas, las tumbadas

Durante el concierto de los “Guns 'N' Roses” que se realizó el pasado fin de semana en el estadio GNP, la policía Capitalina dio a conocer que 10 personas fueron detenidas por posiblemente propiciar la y 14 más que, al parecer, apartaban lugares en la vía pública.

Durante el sábado, los oficiales realizaron patrullajes en las inmediaciones del estadio GNP, localizado en la colonia Granjas México.

Resultado de lo anterior, los uniformados ubicaron a siete hombres y tres mujeres, de todos ellos cinco menores de edad, quienes posiblemente ofrecían boletos a precios superiores a los de la taquilla o apócrifos.

Lee también

Concierto de Guns N’ Roses deja 24 detenidos (09/10/2025). Foto: Especial
Concierto de Guns N’ Roses deja 24 detenidos (09/10/2025). Foto: Especial

Ante tales hechos, detuvieron a 10 personas, cinco de ellas con antecedentes por la misma falta cívica, que fueron puestas a disposición del Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

Cabe mencionar que también se realizó un operativo para impedir el , en cumplimiento del Artículo 28, Fracción II de la Ley de Cultura Cívica, tras el cual fueron detenidos 11 hombres y tres mujeres de entre 18 y 58 años de edad que posiblemente apartaban lugares en la vía pública.

Los policías de la SSC mantuvieron el despliegue operativo hasta el término de las actividades y el desfogue total de los asistentes; en tanto, el personal de tránsito agilizó la vialidad en las principales avenidas aledañas al recinto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]