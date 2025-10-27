Mundial 2026: FIFA da prioridad a México, Estados Unidos y Canadá en la segunda fase de la venta de boletos

La FIFA comenzó el proceso de venta de otro millón de boletos para la Copa del Mundo del próximo año, con la apertura el lunes de un nuevo sorteo de entradas que marca el inicio de la segunda fase de ventas del torneo.

Este sorteo, que se extiende hasta las 11 de la mañana del viernes, hora del Este en Estados Unidos (9:00 horas, centro de México), incluye un período de exclusividad doméstica para los residentes de los tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México. Los aficionados de esos países, cuyas entradas sean seleccionadas en este sorteo, tendrán la oportunidad de comprar boletos para partidos individuales que se escenifiquen en su nación.

La fase está abierta a todos los aficionados, independientemente del país en el que vivan.

“Este torneo ha despertado un interés masivo en todo el mundo, especialmente en los países sede, Canadá, México y Estados Unidos, que se preparan para albergar el Mundial más grande de la historia”, dijo Heimo Schirgi, director de operaciones del torneo. “Los horarios nacionales prioritarios para los países anfitriones en esta segunda fase de boletos es una forma de agradecer a los aficionados locales por su entusiasmo y de ofrecer una nueva oportunidad para el público internacional”.

Aquellos aficionados de Estados Unidos, Canadá y México que participen en el sorteo antes de que cierre el viernes tienen la oportunidad de recibir, a través de lo que la FIFA dice es un proceso aleatorio, un período durante el cual pueden adquirir entradas a partir del 12 de noviembre. Estos períodos se emitirán hasta el 15 de noviembre. Los aficionados que ganen esas oportunidades recibirán aviso al menos 48 horas antes de que se abra su período.

Los residentes de los tres países anfitriones —Estados Unidos, Canadá y México, en ese orden— compraron más entradas que los de cualquier otra nación en la fase inicial de venta de entradas. Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia, en ese orden, completaron los primeros 10.

Una vez que termine el período de exclusividad doméstica, más aficionados serán elegibles para obtener un período de compra a partir del 17 de noviembre. Se pondrán a disposición entradas adicionales en fases posteriores, dijo la FIFA.

La FIFA anunció a principios de este mes que ya se han vendido más de un millón de entradas para el próximo Mundial, con personas de 212 países y territorios diferentes que ya han comprado. Ya hay 28 28 selecciones clasificadas para un torneo que reunirá a 48 participantes, la mayor cantidad en la historia.

El inicio de la venta de entradas no elimina las preguntas únicas para los consumidores que acudirán al torneo, particularmente sobre cómo obtendrán visas, si es necesario, para visitar Estados Unidos mientras el país endurece las medidas de inmigración. El amistoso internacional entre el campeón defensor Argentina —con Lionel Messi— y Puerto Rico fue trasladado de Chicago a Fort Lauderdale, Florida, debido a la baja venta de entradas que algunos creen fue en respuesta al endurecimiento de la inmigración.

Según las cifras de asistencia a los estadios, hay aproximadamente 7.1 millones de asientos para llenar en los 104 partidos del torneo en 16 sedes de América del Norte. Se desconoce cuántos de esos asientos estarán disponibles para la venta al público.

Los datos de entradas han mostrado que los asientos de menor precio —fijados en 60 dólares— estaban disponibles para al menos 40 partidos. Casi todos los asientos para la gran mayoría de los partidos se fijaron a un precio mucho más alto.

El primer partido de Estados Unidos, pautado para jugarse en Inglewood, California, tenía precios que oscilaban entre 560 y 2.735 dólares cuando se abrieron las ventas. En el sitio de reventa, al menos una entrada para ese duelo el 12 de junio se cotizó por encima de los 60 mil dólares a principios de este mes.

Los aficionados con la opción de compra podían elegir asientos en una de cuatro categorías: la Categoría 1 es para los mejores asientos y la Categoría 4 se circunscribe en algún lugar cerca de la parte superior de los estadios. Se espera que los costos de las entradas fluctúen ya que el torneo recurrirá a precios dinámicos por primera vez.

Los precios del partido inaugural en México estaban fijados en mil 825 dólares en Categoría 1 y hasta 370 dólares en Categoría 4 cuando se pusieron en venta.