México contará con 13 sedes de entrenamiento para la Copa del Mundo de 2026 de la FIFA

La Copa del Mundo de 2026 se encuentra cada vez más cerca de comenzar, dejando con el paso de los días nuevas novedades para los aficionados, quienes ya esperan el silbatazo inicial del torneo de la FIFA en la cancha del Estadio Azteca.

Con ese día cada vez más cerca, la organización del certamen ha dado a conocer de manera oficial los centros de entrenamiento, mismos que se pondrán a disposición de las selecciones durante su estancia en los tres países.

En el caso de México, contará con un total de 13 centros de entrenamiento para la Copa del Mundo, distribuidos en 9 ciudades distintas, siendo las plazas elegidas Cancún, Tijuana, Querétaro, Pachuca, Torreón y Puebla.

Luego de meses de incertidumbre y tras la revisión de la FIFA, cada entidad recibió una respuesta positiva, y conocerá en los siguientes meses a las estrellas que estarán en cada punto y que seguramente serán recibidas con cariño por los aficionados.

CENTROS DE ENTRENAMIENTO EN MÉXICO PARA EL MUNDIAL 2026

  • Cancún, Quintana Roo

  • Riviera Maya Training Site
  • Mayakoba Training Centre

  • Tijuana, Baja California

  • Centro Xoloitzcuintle

  • Puebla, Puebla

  • Estadio Cuauhtémoc

  • Torreón, Coahuila

  • Territorio Santos

  • Querétaro, Querétaro

  • La Loma Centro Deportivo Querétaro

  • Guadalajara, Jalisco

  • Academia Atlas FC
  • Chivas Verde Valle

  • Pachuca, Hidalgo

  • CF Pachuca – Universidad del Futbol
  • CF Pachuca – Estadio Hidalgo

  • Monterrey, Nuevo León

  • Rayados Training Centre

  • Ciudad de México

  • La Nueva Casa del Futbol – Toluca
  • Centro de Alto Rendimiento (CAR)
