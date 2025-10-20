Estrella de la selección de Marruecos se burla de los jugadores argentinos tras vencerlos en la final: "Hablan mucho"

Hace unas horas, Marruecos dio una muestra de su crecimiento en las categorías menores al coronarse campeón de la Copa del Mundo Sub-20 de Chile.

El equipo africano, que fue uno de los más sólidos en cada etapa del certamen, derrotó con autoridad (2-0) a Argentina, gracias a una soberbia actuación de Yassir Zabiri, quien con un doblete sentenció el partido.

Lee también Christian Martinoli es reventado por Santiago Fernández: “Yo jugué en los mejores equipos y tú no tuviste nivel para ser profesional”

La victoria del equipo marroquí, que ha mostrado al mundo tener una gran base de futbolistas con miras a la Copa del Mundo de 2030, fue celebrada por varias aficiones, quienes en la previa recibieron burlas por parte de los elementos de la Albiceleste.

Con la medalla de campeón y el trofeo en las manos, fue una de las figuras del equipo marroquí quien aprovechó los micrófonos y lanzó un poderoso comentario sobre la actitud del rival.

Lee también Chaco Giménez revela que André Jardine “no está conforme” en el América

"Lo dijimos antes del Mundial: no tenemos miedo de nadie. Hablaron mucho antes del partido. Nos los hemos comido en el campo", comentó Zabiri, quien fue reconocido como una de las estrellas del torneo de FIFA.