Madre e hijo agreden a conductora por un lugar de estacionamiento en Coacalco: "voy a llamar a una patrulla"

Un nuevo caso de violencia vial generó indignación en redes sociales luego de que se difundiera un video grabado en el municipio de Coacalco, Estado de México.

En las imágenes, una madre y su hijo agreden verbal y físicamente a una automovilista con la que discutieron por un espacio de estacionamiento. El hecho, captado el 2 de noviembre, ha reavivado el debate sobre la falta de civismo y respeto entre conductores.

¿Cómo comenzó la pelea por el lugar de estacionamiento en Coacalco?

De acuerdo con la grabación difundida en distintas plataformas, la agresión inició cuando una mujer y su hijo exigieron a la conductora que moviera su automóvil del sitio donde estaba estacionada. El reclamo rápidamente escaló cuando la mujer comenzó a insultarla y golpear el vehículo con las manos.

La conductora, al sentirse amenazada, decidió grabar la escena para tener evidencia y hacer una denuncia social. En el video se observa a la agresora colocada junto a la puerta del piloto; al notar que estaba siendo filmada, respondió con burlas, realizó una seña ofensiva y continuó con los insultos.

La víctima intentó dialogar, señalando que, si quería que se moviera, debía pedírselo de forma respetuosa y sin dañar su coche. No obstante, la mujer redobló los insultos y comenzó a ofenderla físicamente, mientras su hijo golpeaba con el puño la ventana del automóvil.

¿Cómo reaccionó la conductora ante las agresiones?

En el momento más tenso del enfrentamiento, la automovilista advirtió que llamaría a una patrulla, lo que provocó que la agresora se alejara unos segundos hacia su vehículo. Sin embargo, regresó con un objeto largo que utilizó para amenazar y golpear el coche de la víctima, mientras le exigía nuevamente que se moviera.

A pesar de las amenazas, la conductora se mantuvo firme y reiteró que contactaría a las autoridades. También mencionó que conocía el domicilio de la agresora, lo que parece haber detenido por unos instantes la violencia. Hasta el momento, no se ha confirmado si la policía municipal intervino ni si existe una denuncia formal por los daños materiales causados.

#EnRedes | Madre e hijo agraden a automovilista tras no moverse d la vialidad en #Coacalco

En redes sociales, se ha compartido un video en el que una madre e hijo agreden verbalmente y objeto a una automovilista, esto sucede debido a que se encontraba estacionada en una avenida. pic.twitter.com/Ce3FoRyXFA — *Denuncias Zona Arenales caracol ampliación etc..* (@Denuncia_Vca) November 2, 2025

El video del incidente ha sido compartido miles de veces en redes sociales, donde usuarios expresaron su apoyo a la conductora y exigieron sanciones ejemplares contra los responsables.

Muchos señalaron que este tipo de episodios se repite con frecuencia en zonas urbanas y pidieron mayor presencia de autoridades de tránsito para prevenir conflictos similares.

