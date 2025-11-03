Ana Karen Sotero: de regañar a los diputados en el Senado a convocar a una marcha pacífica centennial

Ana Karen Sotero, de 24 años, se convirtió en una voz representativa de la Generación Z tras su intervención en la entrega del Premio de la Juventud 2025, donde reclamó a los legisladores su falta de atención.

Ahora, la joven llama a una marcha pacífica que busca visibilizar el hartazgo de la violencia y la impunidad que golpean al país.

“No se trata de señalar un problema como más importante que otro. Para mí, todo gira en torno a la dignidad humana. Hoy no existe dignidad plena para cada una de nosotras.

Ana Karen Sotero da un paso más en su activismo

Hace unos meses, Ana protagonizó un momento que dio la vuelta en redes sociales, cuando durante su discurso en la entrega del Premio de la Juventud 2025 reclamó a los diputados capitalinos por estar distraídos con sus teléfonos. Su intervención fue vista por millones de personas y provocó un amplio debate sobre la desconexión entre las autoridades y los ciudadanos.

Hoy, la joven activista retoma su papel en la esfera pública con una nueva acción: convocar el próximo 8 de noviembre a una marcha pacífica que partirá del Ángel de la Independencia a las 11:00 a.m. y concluirá frente al Palacio Nacional. La manifestación busca llamar la atención del gobierno federal sobre la violencia que afecta a miles de familias mexicanas.

En un mensaje compartido a través de redes sociales, Sotero expresó:

“Estoy cansada de que el Gobierno niegue que hay una crisis de inseguridad en nuestro país, cuando todos sabemos la verdad. Cada día la violencia y la impunidad golpean a nuestro pueblo. Tengo miedo, pero me da más miedo quedarme callada.”

Durante sus declaraciones, Sotero aclaró que no pertenece a ningún partido político ni responde a intereses ideológicos de derecha o izquierda. Aseguró que su activismo surge de una preocupación genuina por la situación del país y del deseo de inspirar a otros jóvenes a participar activamente en la vida pública.

Según sus palabras, su lucha “no busca dividir, sino despertar conciencia y exigir justicia”.

Un llamado a la acción ante la violencia

De acuerdo con el sociólogo Raúl Torres Reyes, el caso de Ana Karen Sotero refleja una tendencia global: las protestas juveniles que se viralizan a través de redes sociales. Plataformas digitales como X, TikTok o Instagram se han convertido en herramientas de movilización masiva, donde los mensajes breves y visuales logran convocar multitudes.

Torres Reyes explicó que la Generación Z ha transformado las formas tradicionales de protesta, adaptándolas a la era digital. Este fenómeno, dice, no es exclusivo de México; países como Nepal, Filipinas e Indonesia han experimentado movilizaciones juveniles donde símbolos culturales —como la bandera del anime One Piece— se han convertido en emblemas de resistencia.

En México, el movimiento encabezado por Sotero se suma al descontento de otros sectores como el agrícola y el transporte, todos marcados por la exigencia de un cambio estructural y una mayor justicia social.

Para el especialista, la irrupción de la juventud en el espacio público demuestra “una ruptura con el pacto social tradicional” y la pérdida de fe en las instituciones democráticas que alguna vez ofrecieron estabilidad a las generaciones anteriores.

La joven activista invitó a la ciudadanía a participar de forma pacífica y respetuosa, enfatizando que su objetivo no es la confrontación, sino visibilizar la urgencia de vivir en un país más seguro, justo y digno para todos.

