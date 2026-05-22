La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la postura de su gobierno ante la detención de integrantes de la flotilla Global Sumud es la defensa de los derechos humanos, particularmente frente a las agresiones contra el pueblo palestino.

Durante su conferencia, la Mandataria federal indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores dará a conocer la información más reciente sobre el caso de los cinco mexicanos arrestados en aguas internacionales por autoridades israelíes, cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a Palestina.

“Y nuestra posición siempre es la defensa de los derechos humanos donde sea y particularmente con esta agresión que no tiene ninguna justificación”, declaró Sheinbaum.

Familiares, amigos y colectivos Pro Palestina se han manifestado para exigir al gobierno de Israel la liberación de los tripulantes mexicanos de la flotilla Global Sumud, quienes fueron interceptados durante la misión humanitaria.

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