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Jerusalén.- El Ministerio de Exteriores de Israel informó que todos los activistas extranjeros de la Flotilla Global Sumud han sido ya deportados de su territorio.
En un escueto mensaje en X, Exteriores añade que "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza".
La mayoría de los alrededor de 430 activistas detenidos por Israel en aguas internacionales cuando navegaban rumbo a Gaza -todos ellos extranjeros excepto una mujer israelí- abandonaron Israel en tres aviones fletados por Turquía desde el aeropuerto de Ramón, en el extremo sur del territorio israelí.
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El primero de los aviones despegó sobre las 15.00 hora local (12.00 GMT), informaron a EFE fuentes cercanas a los participantes.
Dos de ellos, de Corea del Sur, fueron deportados directamente sin pasar por la prisión, una de nacionalidad israelí fue conducida este jueves para comparecer ante un juez que la dejó en libertad y, según su equipo jurídico, hay algunos que saldrían por vía terrestre al ser de países vecinos como Jordania o Egipto.
Entre los activistas hay nacionales de unos 40 países, entre ellos 44 españoles y 74 turcos. Según la emisora turca NTV, la compañía Turkish Airlines los trasladará a Estambul en tres aviones.
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Numerosos países europeos han convocado a los embajadores israelíes en sus territorios para protestar por el trato vejatorio a los activistas de la Flotilla Global Smud por Tel Aviv, exhibido en un vídeo por el ministro de la Seguridad Nacional del país, Itamar Ben Gvir.
Ese ministro visitó el puerto de Ashdod donde se encontraban los cerca de 430 activistas cuando estaban esposados, hacinados y arrodillados cara al suelo para celebrarlo con la difusión de un vídeo en el que aparece sonriente y blandiendo la bandera de Israel dando la bienvenida a los activistas y burlándose de ellos.
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mcc
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