Más Información

Simón Levy fue socio de dueño de empresa sancionada por EU; exfuncionario asegura que rompió relación

Simón Levy fue socio de dueño de empresa sancionada por EU; exfuncionario asegura que rompió relación

Operativo Enjambre ha sido ejecutado en al menos cinco entidades; suman 141 funcionarios detenidos

Operativo Enjambre ha sido ejecutado en al menos cinco entidades; suman 141 funcionarios detenidos

Cártel de Sinaloa penetró al menos ocho municipios de Morelos, señala FGR; revela que financió campañas y cooptó funcionarios

Cártel de Sinaloa penetró al menos ocho municipios de Morelos, señala FGR; revela que financió campañas y cooptó funcionarios

Cuautla es municipio líder en extorsión; se disparan casos en gestión de alcalde prófugo

Cuautla es municipio líder en extorsión; se disparan casos en gestión de alcalde prófugo

Guía Michelin 2026: estos son los restaurantes mexicanos ganadores

Guía Michelin 2026: estos son los restaurantes mexicanos ganadores

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

Los pasos de Andy López Beltrán en Morena; afiliaciones masivas y poca transparencia marcan su gestión

Los pasos de Andy López Beltrán en Morena; afiliaciones masivas y poca transparencia marcan su gestión

Crisis en Sinaloa obliga a nuevos perfiles políticos; Jorge Álvarez Máynez destapa posibles aspirantes de MC a la gubernatura

Crisis en Sinaloa obliga a nuevos perfiles políticos; Jorge Álvarez Máynez destapa posibles aspirantes de MC a la gubernatura

INE avala requisitos de Somos México; organización confía en obtener registro como partido político

INE avala requisitos de Somos México; organización confía en obtener registro como partido político

Sergio Mayer renuncia a Morena; alude motivos personales

Sergio Mayer renuncia a Morena; alude motivos personales

Ni en tiempo extra, concluyen obras en CDMX para el Mundial; Javier Tejado en Con los de Casa critica falta de planeación

Ni en tiempo extra, concluyen obras en CDMX para el Mundial; Javier Tejado en Con los de Casa critica falta de planeación

Detienen a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez en Culiacán; fue ingresado al penal de Aguaruto

Detienen a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez en Culiacán; fue ingresado al penal de Aguaruto

Asdod, Israel.— El ministro israelí de Seguridad Nacional, de ultraderecha, publicó este miércoles un video en el que aparecen activistas detenidos de una flotilla con destino a Gaza arrodillados, con las manos atadas y la frente contra el suelo, lo que desató condenas internacionales.

El video, compartido en X por el ministro israelí, Itamar Ben Gvir, se publicó después de que las fuerzas israelíes interceptaran los barcos de la flotilla en el mar y comenzaran a detener a cientos de activistas extranjeros en el puerto sureño de Ashdod. El video suscitó condena internacional y también dentro de Israel, donde el propio Ben Gvir, del partido Poder Judío, fue criticado por el primer ministro Benjamin Netanyahu y por el ministro de Relaciones Exteriores.

“Israel tiene pleno derecho a impedir que las flotillas provocadoras de simpatizantes terroristas de Hamas entren en nuestras aguas territoriales y lleguen a Gaza”, declaró Netanyahu en un comunicado. “Sin embargo, la forma en la que el ministro Ben Gvir ha tratado a los activistas de la flotilla no está en línea con los valores y las normas de Israel”.

Además, Netanyahu pidió que los activistas fueran expulsados “cuanto antes”.

Bajo el mensaje “Bienvenidos a Israel”, en las tomas se ve a decenas de activistas en la cubierta de un barco militar, con el himno de Israel sonando de fondo, y también ya detenidos en Israel, donde se ve al ministro ondeando la bandera nacional.

Mike Huckabee, embajador en Israel de Estados Unidos, el principal aliado del país, calificó como “despreciables” las acciones del ministro israelí.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, exigió “disculpas” a Israel.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cursos en línea 2026: Qué estudiar por menos de mil pesos para conseguir un mejor empleo. Foto: Canva

Cursos en línea 2026: Qué estudiar por menos de mil pesos para conseguir un mejor empleo

Pago de pensión IMSS octubre fecha EXACTA, monto y calendario oficial. Foto: IMSS / Canva

Pensión IMSS junio 2026: fecha exacta de pago y quiénes recibirán aumento

Visa americana/ iStock

El error ‘fatal’ por el que pueden negarte la visa americana bajo la sección 212(a)

Memorial Day. Foto: iSTOCK-vadimrysev

Memorial Day 2026: Qué es el Día de los Caídos, su historia, origen y por qué se celebra en Estados Unidos

Examen de inglés. Ciudadanía. iStock/ mediaphotos

Preguntas de la entrevista de ciudadanía estadounidense y qué saber sobre el trámite