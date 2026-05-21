Asdod, Israel.— El ministro israelí de Seguridad Nacional, de ultraderecha, publicó este miércoles un video en el que aparecen activistas detenidos de una flotilla con destino a Gaza arrodillados, con las manos atadas y la frente contra el suelo, lo que desató condenas internacionales.

El video, compartido en X por el ministro israelí, Itamar Ben Gvir, se publicó después de que las fuerzas israelíes interceptaran los barcos de la flotilla en el mar y comenzaran a detener a cientos de activistas extranjeros en el puerto sureño de Ashdod. El video suscitó condena internacional y también dentro de Israel, donde el propio Ben Gvir, del partido Poder Judío, fue criticado por el primer ministro Benjamin Netanyahu y por el ministro de Relaciones Exteriores.

“Israel tiene pleno derecho a impedir que las flotillas provocadoras de simpatizantes terroristas de Hamas entren en nuestras aguas territoriales y lleguen a Gaza”, declaró Netanyahu en un comunicado. “Sin embargo, la forma en la que el ministro Ben Gvir ha tratado a los activistas de la flotilla no está en línea con los valores y las normas de Israel”.

Además, Netanyahu pidió que los activistas fueran expulsados “cuanto antes”.

Bajo el mensaje “Bienvenidos a Israel”, en las tomas se ve a decenas de activistas en la cubierta de un barco militar, con el himno de Israel sonando de fondo, y también ya detenidos en Israel, donde se ve al ministro ondeando la bandera nacional.

Mike Huckabee, embajador en Israel de Estados Unidos, el principal aliado del país, calificó como “despreciables” las acciones del ministro israelí.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, exigió “disculpas” a Israel.