“Si juntas las obras, las movilizaciones y la piratería, es el colapso del Estado mexicano”, así resumió el columnista Javier Tejado lo que considera una acumulación de fallas institucionales rumbo al Mundial 2026, al advertir que problemas de infraestructura, movilidad, protestas y falta de coordinación están exhibiendo debilidades del país a semanas del arranque del torneo.

Durante una entrevista en Con los de Casa, junto al Director General Editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte y la columnista Maite Azuela, Javier Tejado criticó que, pese a que México conoce desde hace casi ocho años que sería sede mundialista, todavía existen obras pendientes y dudas sobre la operación del transporte público.

En ese sentido, sostuvo que “hay una serie de situaciones, de cosas que tuvieron que haber planeado con tiempo”, pero que simplemente no estuvieron listas, especialmente en la Ciudad de México.

El analista explicó que la movilidad alrededor del estadio sede representa una de las principales preocupaciones, debido a que proyectos anunciados para mejorar traslados nunca se concretaron y las pruebas realizadas recientemente fueron insuficientes. Aseguró que “todo el tema de la movilidad alrededor del estadio y en la ciudad está colapsada y eso que el Mundial no ha iniciado”, resaltó que persisten fallas en el Metro y vialidades clave como Calzada de Tlalpan.

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Movilidad, obras y protestas exhiben falta de planeación

Además de la infraestructura, Tejado afirmó que las movilizaciones sociales representan otro riesgo rumbo al Mundial, debido a que grupos como la CNTE, madres buscadoras o transportistas han anticipado protestas desde hace meses sin que exista una solución visible. Sobre el caso de familias buscadoras, sostuvo que no hay acuerdos pese a que las demandas llevan tiempo planteándose.

Para el columnista, la incapacidad institucional para resolver conflictos antes de un evento internacional refleja problemas más amplios. Consideró que “la capacidad de articular resoluciones efectivas con estos grupos, por parte del gobierno local y federal, pues no está ahí.

“Nuestros políticos son muy malos para ejecutar los compromisos que ofrecen” así lo señalo el periodista al referirse a la ejecución de proyectos públicos y a las obras prometidas para mejorar movilidad alrededor del estadio que nunca fueron terminadas

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Fan Fest, turismo y falta de promoción enfrían el Mundial

Otro de los puntos señalados fue la incertidumbre sobre la instalación del Fan Fest en el Zócalo ante posibles movilizaciones. A ello sumó la ausencia de campañas para atraer visitantes o fortalecer el ambiente mundialista, por lo que afirmó que “no hubo una planeación adecuada de traer el turismo mundial hacia México”.

Tejado sostuvo que tampoco observó estrategias de promoción internacional o interna y aseguró que “no vi ninguna campaña en el exterior de visite México… y tampoco vi una campaña del interior”, pese a que el Mundial representaba una oportunidad para impulsar turismo más allá del torneo.

Esa falta de preparación, afirmó, terminó convirtiéndose en una gran oportunidad perdida, ya que el evento podía servir para proyectar una imagen favorable del país y fortalecer la llegada de visitantes a futuro.

Sin embargo, consideró que factores como altos costos, falta de campañas y ausencia de preparación visible influyeron en que se viva un entusiasmo social futbolero, “lejos de sentirse un ánimo festivo, el ambiente refleja preocupación por problemas pendientes".

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Piratería, multas y una mascota bajo cuestionamiento

El columnista señaló para esta casa editorial que la piratería rumbo al Mundial va más allá de mercancía apócrifa, alcanzando boletos falsos, plataformas ilegales para transmisiones y ofertas turísticas fraudulentas. Por ello, aseguró que “la piratería está desatada en el país”, al señalar que personas podrían perder dinero al compartir datos bancarios en servicios falsos vinculados con el torneo.

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Además, sostuvo que incluso la CDMX incurrió en prácticas cuestionables al impulsar un ajolote como símbolo local del Mundial, pese a que la FIFA únicamente reconoce tres mascotas oficiales (Jaguar- México, Agulia - Estados Unidos y Alce - Canadá). De acuerdo con lo que explicó, la FIFA lo tomó como una mascota pirata y no puede ir a ningún evento oficial, por lo que cuestionó el uso de recursos públicos en estas iniciativas: “¿Cómo es posible que se gasten recursos públicos en hacer una mascota pirata?”.

Además, afirmó que la falta de control sobre la piratería podría derivar en sanciones económicas (multas) para México debido a los compromisos que se asumieron con la FIFA. Por lo que, al no cumplir con lo acordado, el organismo internacional puede aplicar medidas por no proteger los derechos comerciales relacionados con el evento.

Finalmente, lamentó que el torneo esté exhibiendo problemas estructurales en lugar de fortalezas nacionales y concluyó que “eventos que podían hacer lucir al país tanto están sirviendo nada más para poner la lupa de todo lo que sucede mal”, mientras “lo que la gente del mundo va a ver no es la mejor cara de lo que quisiéramos enseñar”.

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