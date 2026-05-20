Panistas señalaron que la “ajolotización” de la Ciudad de México es de muy mala calidad, pues la pintura utilizada ya se está despintando, como hoy lo reveló EL UNIVERSAL.

Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN CDMX, comentó que se han gastado alrededor de mil 500 millones de pesos para pintar ajolotes y los puentes peatonales de morado, pero ya quedó demostrado que la pintura es de muy mala calidad.

“Lo dijimos y volvemos a reiterar: un gasto innecesario para las múltiples necesidades de la capital, como rehabilitación del drenaje, mayor inversión en infraestructura y acciones de recolección de agua de lluvia que sea eficiente para los hogares y edificios”, indicó.

Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN CDMX, comentó que se han gastado alrededor de mil 500 millones de pesos para pintar ajolotes. | Foto: Especial.

Lee también Clara Brugada llama a construir ciudades que sean justas, incluyentes y cuidadoras

Resaltó que en varios puntos de la capital los ajolotes ya se están despintando y no duraron ni para el Mundial. “Se están desgastando los diseños en el pavimento y faltan 22 días para la inauguración y hace poquitas semanas se comenzó a pintar”.

Ante esto, la panista argumentó que la jefa de Gobierno tiene que mirar hacia otras prioridades que requiere la Ciudad. “No nos detengamos en las lluvias, en garantizar seguridad; ayer hubo una balacera por un asalto en Azcapotzalco, ese es el pan de cada día en esta capital del ajolote”.

La diputada local Claudia Pérez adelantó que impulsará un punto de acuerdo para auditar el gasto que se utiliza en la pintura morada y para “ajolotizar” la ciudad.

En avenida Querétaro y Cuauhtémoc, en la colonia Roma, el paso de cebra peatonal también está desdibujado. Foto: JUAN CARLOS WILLIAMS/EL UNIVERSAL

Lee también Clara Brugada envía tres iniciativas a Congreso de CDMX; busca darle vida a nuevo órgano de transparencia

Resaltó que mientras la jefa de Gobierno nos tiene viviendo la “ajolotización”, la Ciudad está bajo el agua, pues el drenaje está colapsado en varias zonas.

Hoy EL UNIVERSAL publicó que a 22 días de que sea la inauguración del Mundial de Futbol, la pintura que se aplicó hace unas semanas en diversos cruces viales de la Ciudad de México con motivo de la justa deportiva y con el logotipo de “La pelota vuelve a casa”, donde se observan ajolotes y la figura de Quetzalcóatl, está desgastada en algunos puntos. Incluso, las cebras peatonales color blanco también se ven desdibujadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr