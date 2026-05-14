La jefa de gobierno, Clara Brugada, envió al Congreso local tres iniciativas para darle vida al nuevo órgano de transparencia de la Ciudad de México.

Este jueves se recibieron y fueron turnadas a comisiones una propuesta para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública; la segunda para crear la Ley de Transparencia para el Acceso y Socialización de la Información; y la última que expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Además, el presidente de la Comisión de Transparencia en el Congreso capitalino, Víctor Hugo Romo, presentó una iniciativa para reformar, adicionar o derogar diversas disposiciones contenidas en 10 leyes locales para ajustar el marco normativo en materia de transparencia y protección de datos personales.

Estas iniciativas detallan, entre otras cosas, que la autoridad garante local en materia de transparencia será un órgano administrativo desconcentrado. Foto: Especial

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Todas estas iniciativas detallan, entre otras cosas, que la autoridad garante local en materia de transparencia será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General. El titular de este órgano desconcentrado será designado por la Jefa o Jefe de Gobierno en turno.

Se precisa que el objeto de la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México es establecer la existencia del órgano desconcentrado encargado de asumir las funciones de la autoridad garante local en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como asignarle las funciones que constitucional y legalmente le corresponden.

La propuesta para crear la Ley de Transparencia para el Acceso y Socialización de la Información de la Ciudad de México tendría 219 artículos en los que se integran elementos de vanguardia normativa, como la previsión de acciones proactívas en favor de la mayor divulgación social de la información con fines no sólo de fomentar el acceso a la misma, sino una cultura de transparencia que no dependa ni de la calificación de la información con el carácter de pública ni de las solicitudes que caso por caso se presenten. “Se propone un diseño mucho más amigable con la ciudadanía que se anticipe a las necesidades de información general, pero también provea de datos útiles a las personas para el ejercicio de sus derechos”.

Víctor Hugo Romo mencionó que tuvieron 180 días para legislar en la materia y hasta ahora lo harán con prisas. Foto: Especial

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A su vez, la iniciativa que expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México contaría con 128 artículos que recogen los mejores principios y prácticas en la materia.

Víctor Hugo Romo apuntó que este paquete de reformas serían aprobadas, en pleno, el 31 de mayo, fecha en que termina el actual periodo ordinario de sesiones.

Asimismo, dijo que valdría la pena la autocrítica, pues tuvieron 180 días para legislar en la materia y hasta ahora lo harán con prisas.

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“Vamos al límite de los 180 días que nos dimos, pero pues estamos cumpliendo con la temporalidad. Efectivamente, fueron meses de estudio, ya están las tres iniciativas y ya también las iniciativas de vías secundarias, leyes orgánicas y creo que vamos a cumplir con el mandato de la minuta constitucional, que es lo importante”, comentó a este medio.

vr/cr