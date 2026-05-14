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Elementos de la Policía capitalina y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) capturaron a tres personas, a través de la ejecución de un cateo, en un inmueble de la alcaldía Iztapalapa, donde se aseguraron varias dosis equivalentes a más de un kilogramo de droga.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), efectivos realizaron trabajos de inteligencia e investigación de gabinete en atención a denuncias por la venta de droga en la demarcación.
Como resultado de las indagatorias, se ubicó un inmueble en la colonia Renovación, presuntamente usado para almacenar narcóticos.
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Con los datos de prueba recabados, se solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de cateo para intervenir el lugar.
El operativo fue realizado con apoyo de personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México en un predio de la avenida Cuatro, en la colonia Renovación, donde se aseguraron 300 gramos de posible metanfetamina, 670 gramos de aparente cocaína y 500 gramos de posible marihuana, así como dos armas largas, una corta y dos cargadores.
Allí se detuvo a Víctor Hugo "N", José Rafael "N" y Guadalupe Ivón "N", quienes fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica, mientras que los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.
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mahc/LL
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