El Gabinete de Seguridad informó que fueron asegurados 13 paquetes y un bulto con cocaína al suroeste de Huatulco, Oaxaca. En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Por medio de una publicación en redes sociales, las autoridades federales indicaron que lo asegurado ocurrió a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco y forma parte de las acciones para combatir el trasiego de droga por rutas marítimas provenientes de Sudamérica hacia costas mexicanas y Centroamérica.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad detalló que derivado de labores de vigilancia naval, se detectaron y recuperaron 13 paquetes tipo ladrillo y un bulto que contenían en su interior una sustancia con características similares a la cocaína, los cuales que se encontraban flotando en el mar.

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Marina asegura 13 paquetes y un bulto con cocaína al suroeste de Oaxaca (14/05/2026). Foto: Especial

Explicó que los objetos asegurados fueron trasladados al puerto de Huatulco, para posteriormente ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

Agregó que este aseguramiento se suma a las 65.5 toneladas de carga ilícita aseguradas en la mar durante la presente administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo a fuentes consultadas la suma de los últimos cinco eventos superan más de tres toneladas.

En un video compartido por el mismo Gabinete de Seguridad se observa cuando los elementos federales arriban en una embarcación a las costas de Oaxaca para decomisar la carga de droga. Algunos de ellos se lanzan al mar para recuperar los paquetes.

Como parte de las acciones para combatir el trasiego de droga por rutas marítimas, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, aseguraron 13 paquetes y un bulto con cocaína a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco, Oaxaca.



Este evento se suma a las… pic.twitter.com/r3gcJm7vYe — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 14, 2026

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