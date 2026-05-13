Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y aseguraron cuatro bultos que contenían 198 paquetes con un peso de más de 200 kilos de clorhidrato de cocaína, en el recinto portuario de Manzanillo, en Colima.

Los efectivos localizaron la cocaína dentro de un contenedor durante la operación de descarga de un buque portacontenedores de bandera de Panamá, que tenía como destino Lázaro Cárdenas, Michoacán, y cuya mercancía fue declarada como aires acondicionados.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron las diligencias de pesaje, conteo e identificación de los indicios. Cabe mencionar que, la sustancia asegurada fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, quedando pendiente el peso ministerial.

Lee también Harfuch: "El Titán", detenido en Nuevo León, está ligado al contrabando de combustibles desde EU; acusa esquema de empresas fachada

Marina asegura bultos con clorhidrato de cocaína en el recinto portuario de Manzanillo, Colima (13/05/2026). Foto: Especial

La Semar resaltó que estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de inspección, vigilancia y protección portuaria en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de inhibir el tráfico ilícito de sustancias prohibidas.

nro/apr