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El almirante , exsecretario de marina en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no presentó denuncia formal por el caso del en las aduanas marítimas del país.

Debido a lo anterior, no ha sido citado a comparecer y no se le investiga al respecto, detallaron este martes fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Confirmaron que Ojeda Durán se reunió con el exfiscal Alejandro Gertz Manero, para tratar el asunto, pero no presentó denuncia formal ante el ministerio público de la federación.

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Sheinbaum

Durante su conferencia de prensa mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el extitular de la Secretaría de Marina (Semar) había presentado una denuncia y causó que se abrieran diversas carpetas de investigación. "Por eso no hay ninguna investigación contra el exsecretario de Marina, porque él mismo lo denunció”.

“Lo mencionó aquí el entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero: de que había presentado el exsecretario de Marina una denuncia y que eso dio pie a que se abrieran una serie de carpetas de investigación”, afirmó la mandataria federal.

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dft/bmc

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