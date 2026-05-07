Al señalar que se encontró huachicol fiscal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó acciones contra este delito, detenciones e investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Sí hubo un aumento en febrero y marzo del 2025, por eso actuamos y eso se redujo de manera muy importante”, dijo Sheinbaum en su conferencia mañanera de este jueves 7 de mayo en Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo federal desconoció si el senador morenista Adán Augusto López se encuentra dentro de las investigaciones de la FGR, ante el caso de huachicol en la Secretaría de Marina y el contralmirante Fernando Farías Laguna.

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“Tiene que informar la Fiscalía, el ministerio público tiene una función, nosotros tenemos otra, ellos tienen la función de investigar. Y en todo caso, con las pruebas suficientes, abrir o pedir una orden de cateo a un juez y que el juez revise esas pruebas para lanzar una orden de detención.

“No tengo conocimiento si aparece el senador, no lo tengo porque muchas de las investigaciones la Fiscalía no la comparte con nosotros, y qué bueno porque es una función de la Fiscalía, la Fiscalía es autónoma”, dijo al destacar que hay coordinación permanente.

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