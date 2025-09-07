El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó que el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, acudió a la dependencia y les hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución.

Esto en relación con la investigación que derivó en la detención de 14 personas por el robo de combustible en Tamaulipas, entre ellos el sobrino del extitular de la Marina, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

“A partir de ese momento nosotros le pedimos que nos ayudara con las denuncias y con las pruebas de cuáles eran este tipo de irregularidades y cómo lo íbamos a resolver, se empezó hacer un trabajo muy profundo que fue avanzando a través del tiempo y que con la ayuda fundamentalmente de las áreas hacendarias como la UIF y el SAT.

“Fuimos obteniendo una cantidad enorme de información sobre conductas que trascendían la función propiamente de la institución para ir a actividades de personas individuales que estaban involucradas en otros asuntos a esto se vino sumando todas las operaciones que se estaban haciendo tanto por la Marina por todas las Fuerzas Armadas y por nosotros en el aspecto del huachicol en todo el país”, resaltó el Fiscal acompañado del titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

Agregó que todo esto fue conjuntando una información que trascendió los hechos individuales de un delito específico y “cuando vienen dos casos que han sido singulares uno en Baja California y otro en Tamaulipas, donde con la ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se lograron los decomisos más grandes que ha habido en materia de huachicol y todo esto resultó que estaba vinculado un tema con el otro”.

El Fiscal detalló que a partir de ese momento empezaron a obtener las órdenes de aprehensión que se han multiplicado y que se acaban de aplicar.

“Espero que pueda dar a ustedes una misión general de todo lo que fue esta operación de todo lo que significa y cómo tanto desde la administración anterior de Marina, como en la actual, como en el mismo Gobierno se pudo lograr toda esta información que nos ha permitido asegurar cuentas por centenas de millones, asegurar propiedades en un número que no se había hecho nunca, detener vehículos, establecer la recuperación de todo este huachicol y sobre todo iniciar las acciones en contra de quien traicione al Estado Mexicano”, sostuvo el Fiscal.

Cuestionado si el exsecretario de Marina Rafael Ojeda le pidió investigar a su sobrino Manuel Farías, el Fiscal manifestó que les pidió que investigaran a todas las personas que dentro de la Armada de México pudieran estar involucradas y no hizo distinción.

