Tras reactivar sus subastas, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) remató diversos bienes decomisados, en los que destaca litografías de Rufino Tamayo, mansiones del crimen organizado valuadas en más de 15 millones de pesos, hasta consolas de videojuegos y juguetes de plásticos, entre ellos lotes del Chipote chillón del Chapulín Colorado.

En su segunda subasta del año, el instituto puso en remate terrenos, camionetas blindadas, motocicletas, departamentos e incluso docenas de camionetas viejas, inservibles y oxidadas que el propio organismo identifica como chatarra.

Destacó que en la actual subasta en línea también se remataron cámaras fotográficas que eran propiedad de la extinta Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex.

Dos Tamayos

En la subasta vigente, destaca el remate de dos litografías originales de Rufino Tamayo tituladas El Perro Herido, las cuales están firmadas, y tienen un precio de salida de 191 mil 360 pesos. Las medidas de estas dos obras del destacado pintor oaxaqueño son de 78.5 por 97 cm.

El Indep también subastó una lujosa residencia de tres niveles, ubicada en Zapopan, Jalisco, valuada en más de 15.2 millones de pesos, la cual fue transferida por la Fiscalía General de la República (FGR).

También en el lote 293 se indica que se subastan seis cámaras fotográficas profesionales marca Canon que eran propiedad de la extinta Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex, y que están valuadas en poco más de 30 mil pesos.

Lote del Chipote chillón

El lote 98 consta de 620 réplicas del famoso Chipote chillón del Chapulín Colorado, el cual tiene un precio de salida de 9 mil 837 pesos. Seguido de estos juguetes se subastará un lote de 21 sombreros con un precio de 13 mil 708 pesos.

El lote 293 contiene seis cámaras fotográficas profesionales, con un precio de salida de 30 mil 100 pesos. También se oferta un grupo de 2 mil 550 globos grandes para fiestas con un precio de 51 mil 499 pesos.

Camionetas oxidadas

El instituto también pujó diversas camionetas blindadas, por ejemplo, una camioneta Chevrolet Tahoe, modelo 2013 con un precio de salida de 340 mil 674 pesos.

Así como diversas camionetas que tienen una antigüedad de más de 40 años, y las cuales con el paso del tiempo y al estar a la intemperie no están aptas para circular y su carrocería está oxidada.

Por ejemplo, se oferta un camioneta marca Chevrolet 2500 pick-up modelo 1988 con un precio de 11 mil 716 pesos. También una camioneta Jeep modelo 1986 prácticamente oxidada en su totalidad y la cual se reconoce que no está apta para circular.

“Vehículo marca Jeep, tipo camioneta, modelo 1986, procedencia extranjera, Número de Identificación Vehicular (NIV) 1JTHD667X6T061846, en mal estado de uso y conservación, no apto para circular (chatarra)”.

Otro vehículo chatarra que el Indep subastó es una combi marca Volkswagen, modelo 1982, color verde, con placas de Quintana Roo y número de serie 21c0075588 y el cual se reconoce, está clasificada como “no apta para circular, chatarra”, pues toda su carrocería e incluso los rines están totalmente oxidados.

También se ofertó una camioneta blindada Ford F-250 modelo 1999, cuyo precio de salida es de 11 mil 083 pesos, y la cual fue transferida al Indep por parte de la FGR.