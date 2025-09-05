Guardia Nacional custodia a Noroña tras altercado con Alito; "coyón, cobarde y chillón", llama Moreno a senador

El senador Gerardo Fernández Noroña rechazó que la Guardia Nacional esté cuidado su casa de Tepoztlán luego de que el expresidente del Senado retó a comuneros del lugar ante las presuntas irregularidades del terreno y construcción.

En sus redes sociales explicó que “apenas el día de hoy la Fiscalía General de la República (FGR) me asignó una custodia por las agresiones que viví a manos de Alito Moreno y cinco legisladores priistas más. Es un mecanismo previsto en la ley”.

Por su parte, Alejandro Moreno, respondió que Fernández Noroña es un cobarde y chillón.

Lee también FGR investiga agresión de Alito Moreno contra Noroña; realizará reconstrucción de los hechos en la Comisión Permanente

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video. Foto: Especial

“Cobarde Fernández Noroña regresa esos escoltas (servidores públicos) que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto!”

“Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón, un cobarde y un vil chillón”, agregó.

En respuesta, el expresidente del Senado contestó: "Irás a la cárcel Alito Moreno. Por otra parte, el cobarde es otro, que agrede con cinco pandilleros disfrazados de legisladores priistas y trae dos camionetas blindadas y guardaespaldas con armas largas. Es muy fácil ser "valiente" con los redaños de otros".

Lee también Azucena Uresti: "Hay prioridades en la vida y las prioridades son políticas"; periodista destaca premura de FGR para atender denuncia de Noroña contra Alito

Alito Moreno se lanza contra Noroña por la custodia de la FGR. Foto: Captura de pantalla

En otra publicación arremetió contra Alito diciendo que es un "pedazo de hipócrita" y le cuestionó que tenga dos camionetas blindadas y guardaespaldas:

"Traes dos camionetas blindadas y guardaespaldas armados y, fuiste a pedir protección a la Segob, después de agredirme cobardemente. Si hubiera una foto de la desvergüenza, llevaría tu cara".

Noroña declina a protección

Horas más tarde, por medio de una publicación en X, el expresidente del Senado informó que renunció a la protección que le había sido otorgada por la FGR.

Sin decir aún el motivo de su declinación a la protección, Noroña comentó que se encontraba haciendo un oficio para dárselo a conocer formalmente a la Fiscalía.

Noroña declina a protección de la FGR (05/09/2025). Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc