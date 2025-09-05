Más Información

Sheinbaum pidió a Rubio reconocer labor de migrantes mexicanos; inicia en Guanajuato gira para rendir cuentas

Sheinbaum pidió a Rubio reconocer labor de migrantes mexicanos; inicia en Guanajuato gira para rendir cuentas

Guardia Nacional custodia a Noroña tras altercado con Alito; "coyón, cobarde y chillón", llama Moreno a senador

Guardia Nacional custodia a Noroña tras altercado con Alito; "coyón, cobarde y chillón", llama Moreno a senador

Megaoperativo en planta de Hyundai, parte de una investigación criminal; "no fue operación de inmigración", dice EU

Megaoperativo en planta de Hyundai, parte de una investigación criminal; "no fue operación de inmigración", dice EU

Trump firma orden que cambia nombre del Pentágono; ahora se llamará Departamento de Guerra

Trump firma orden que cambia nombre del Pentágono; ahora se llamará Departamento de Guerra

Equipo de seguridad de Alicia Bárcena se accidenta en la carretera México-Pachuca; hay un muerto

Equipo de seguridad de Alicia Bárcena se accidenta en la carretera México-Pachuca; hay un muerto

Cuotas al IPAB alcanzan máximo histórico en 2024; esto son los bancos que más pagos hacen al instituto

Cuotas al IPAB alcanzan máximo histórico en 2024; esto son los bancos que más pagos hacen al instituto

El senador rechazó que la Guardia Nacional esté cuidado su casa de Tepoztlán luego de que el expresidente del Senado retó a comuneros del lugar ante las presuntas irregularidades del terreno y construcción.

En sus redes sociales explicó que “apenas el día de hoy la Fiscalía General de la República () me asignó una custodia por las agresiones que viví a manos de y cinco legisladores priistas más. Es un mecanismo previsto en la ley”.

Por su parte, Alejandro Moreno, respondió que Fernández Noroña es un cobarde y chillón.

Lee también

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video. Foto: Especial
Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video. Foto: Especial

“Cobarde Fernández Noroña regresa esos escoltas (servidores públicos) que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto!”

“Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón, un cobarde y un vil chillón”, agregó.

En respuesta, el expresidente del Senado contestó: "Irás a la cárcel Alito Moreno. Por otra parte, el cobarde es otro, que agrede con cinco pandilleros disfrazados de legisladores priistas y trae dos camionetas blindadas y guardaespaldas con armas largas. Es muy fácil ser "valiente" con los redaños de otros".

Lee también

Alito Moreno se lanza contra Noroña por la custodia de la FGR. Foto: Captura de pantalla
Alito Moreno se lanza contra Noroña por la custodia de la FGR. Foto: Captura de pantalla

En otra publicación arremetió contra Alito diciendo que es un "pedazo de hipócrita" y le cuestionó que tenga dos camionetas blindadas y guardaespaldas:

"Traes dos camionetas blindadas y guardaespaldas armados y, fuiste a pedir protección a la Segob, después de agredirme cobardemente. Si hubiera una foto de la desvergüenza, llevaría tu cara".

Noroña declina a protección

Horas más tarde, por medio de una publicación en X, el expresidente del Senado informó que renunció a la protección que le había sido otorgada por la FGR.

Sin decir aún el motivo de su declinación a la protección, Noroña comentó que se encontraba haciendo un oficio para dárselo a conocer formalmente a la Fiscalía.

Noroña declina a protección de la FGR (05/09/2025). Foto: Captura de pantalla
Noroña declina a protección de la FGR (05/09/2025). Foto: Captura de pantalla

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses