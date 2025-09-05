La periodista Azucena Uresti destacó la premura de la Fiscalía General de la República (FGR) para atender la denuncia que interpuso Gerardo Fernández Noroña tras recibir empujones por parte del dirigente del PRI, Alito Moreno.

"Hay prioridades en la vida y las prioridades son políticas", declaró en su programa para Radio Formula.

Ayer, la FGR informó que este viernes se realizará una dirigencia de reconstrucción de los hechos sucedidos el pasado 27 de agosto en la Casona de Xicoténcatl.

"Además como cualquier mortal austero, humilde y cercano al pueblo como dice que es Gerardo Fernández Noroña", declaró Uresti al recordar que el morenista no acudió al ministerio público y pudo emitir su denuncia desde la comodidad del Senado.

La comunicadora señaló la rapidez del actuar de la FGR en el caso, dejando de lado, otros asuntos como el caso Ayotzinapa, esto un día después de que los padres de los normalistas salieran insatisfechos de la reunión con la Presidenta.

"¿Dónde está la investigación de Teuchitlán? ¿Del Rancho Izaguirre? ¿Qué paso fiscal? Usted se comprometió a dar avances en los próximas días y ya han pasado meses ¿Qué pasa con esa investigación? ¿Qué pasa con la investigación de Hernán Bermúdez?", cuestionó el señalar la recreación de los hechos programada por la Fiscalía.

Azucena Uresti señala estrategia de intimidación

Anteriormente, Fernández Noroña señaló a la periodista de haber insinuado que su polémica casa en Tepoztlán había sido "financiada con dinero del narco", lo que el senador calificó como una audacia, ya que la periodista contaba con un departamento en Reforma que valía más que su casa ubicada en Morelos.

A lo que la comunicadora respondió que eran falsas las declaraciones de Noroña, enfatizó que tras años de trayectoria, vivía de su trabajo y que parecía que se trataba de una estrategia de intimidación por parte del senador.

"Me acusa de tener un departamento que no lo tengo y si lo tuviera no sería su problema, yo he trabajado en empresa privada", declaró.

Asimismo, hizo una invitación al morenista a comprobar sus dichos y lo invitó a tomarle una llamada para discutir sus acusaciones y su polémica casa de 13 millones de pesos.

