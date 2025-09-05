Sheinbaum: Bancos ya no podrán deducir de impuestos la parte que pagan al IPAB; calculan recuperar 10 mil mdp

A partir de 2026, los bancos ya no podrán deducir de impuestos la parte que aportan para el pago de la deuda al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con ello, el gobierno federal calcula recuperar alrededor de 10 mil millones de pesos, informó en conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

Detalló que dicha modificación estará contenida en la Ley de Ingresos, del Paquete Económico 2026, que se presentará a la Cámara de Diputados el próximo 8 de septiembre.

“Recuerda el Fobaproa, ¿Cómo olvidarlo? Bueno, ¿Cómo se llama ahora? El IPAB, no bueno, esa deuda que era privada, que se convirtió en deuda pública, hay una parte pequeña que aportan los bancos, pues no lo van a creer, se deduce de impuestos, ¿sí me entendieron? La gran mayoría de la aportación al IPAB viene del pueblo de México, hay otra parte que en la época de Peña Nieto, abrieron abonos abiertos, pero resulta que la pequeña parte que aportan los bancos, las deducen de impuestos, pues ya no la van a deducir a partir del próximo año, esa es parte del paquete que vamos a presentar”, explicó.

Sheinbaum Pardo dijo que la modificación del pago que realizan los bancos a la deuda del IPAB, la planteó a algunos dueños de bancos, y espera que todos los bancos cooperen.

“Son algunos de los temas que vienen en la nueva, si me escuchan los bancos, es algo que, incluso, con algunos de los dueños de los bancos lo platiqué en su momento, pero creo que es justo que no haya esta deducción. Entonces, ya viene planteado en la ley de ingresos, yo creo que van a cooperar a todos los bancos, van a estar de acuerdo”, dijo.

kicp