Sheinbaum adelanta que Paquete Económico 2026 apoyará más a la ciencia; anticipa proyecto de laboratorio de IA

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en el Paquete Económico 2026, que presentará a la Cámara de Diputados el próximo 8 de septiembre, se proyecta destinar más recursos para los proyectos científicos prioritarios del gobierno federal.
“Sí hay más presupuesto para apoyo a la ciencia y a los proyectos prioritarios científicos y humanistas que hemos definido”, dijo en conferencia de prensa, en Palacio nacional.
También informó que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones presentará en octubre, un proyecto denominado laboratorio de Inteligencia Artificial (IA).
Dicho proyecto analizará los riesgos del uso de la inteligencia artificial, así como las formas de reducirlos, dijo.
“Estamos trabajando en una iniciativa que llamamos el laboratorio de inteligencia artificial, lo coordinan Pepe Merino. Yo pienso que en octubre ya tendremos completa la iniciativa”, comentó.
El laboratorio de inteligencia artificial también trabajará en el rubro de los créditos accesibles para el desarrollo de innovación.
“Como parte de esta iniciativa de laboratorio, y es un poco lo que insisto mucho con la banca no hay créditos accesibles para una nueva empresa, también se requieren apoyos directos. A lo mejor con un apoyo adicional para reducir las tasas, pero no hay apoyos para nuevos empresarios… estamos trabajando con la banca de desarrollo, con la banca para que realmente haya créditos accesibles al desarrollo de Innovación”, expresó.
