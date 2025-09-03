Brozo y Loret hacen “reconstrucción” de la pelea entre Alito y Noroña en el Senado; se mofan de Emiliano González

Tras el altercado en el Senado protagonizado por Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno; Víctor Trujillo, conocido como Brozo y Carlos Loret de Mola revivieron el momento que desencadenó la pelea entre los políticos que capturó el ojo mediático en un sketch al inicio de su programa para Latinus.

Esta reconstrucción de los hechos, fue analizada desde la perspectiva de cada uno de los involucrados, pues al pertenecer a partidos opositores (Noroña de Morena y “Alito” del PRI), se dedujo que viejas rencillas salieron a la luz.

Alejandro Moreno Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña protagonizan enfrentamiento en el Senado (27/08/2025). Foto: Especial

Brozo y Loret hacen “reconstrucción” de la pelea entre Alito y Noroña

En una réplica del Senado como escenario, los comunicadores analizaron minuciosamente cada vertiente del caso que fue catalogado por Noroña como 'un ataque violento contra él y su equipo', donde el camarógrafo Emiliano González salió lesionado del cuello y un brazo al ser empujado por “Alito”.

En todo de burla, los comunicadores hicieron hincapié en la aparición de González y se refirieron a ese momento como “violencia brutal”, además, cronometraron la intervención del colaborador y destacaron que solo pudo estar de pie entre “Alito” y Noroña 1.8 segundos.

En medio de la trifulca, Emiliano González, camarógrafo y colaborador de Gerardo Fernández Noroña, fue agredido por el dirigente priista Alejandro Moreno. Foto: Captura de pantalla en X

Asimismo, se enfatizó la reacción de los usuarios en redes sociales, quienes al presenciar el enfrentamiento, viralizaron distintos clips de las polémicas de Noroña, ( incluyendo el más reciente de su casa en Tepoztlán valuada en 12 millones de pesos), como antecedente de su pasado en la esfera política.

“Noroña se volvió el ícono de cómo esa ‘falsa’ transformación llega al poder, es decir, es un individuo que llega, se acomoda y de inmediato el enriquecimiento inexplicable; no haya como justificar su casa, no haya como justificar sus viajes, ni sus asesores. Luego la soberbia en el ejercicio del poder y cuando se le confronta y le empiezan a preguntar, pierde los sentidos”, señaló Loret.

