Más Información

Brozo y Loret hacen “reconstrucción” de la pelea entre Alito y Noroña en el Senado; se mofan de Emiliano González

Brozo y Loret hacen “reconstrucción” de la pelea entre Alito y Noroña en el Senado; se mofan de Emiliano González

Caída de Telcel y AT&T provoca la mejor lluvia de memes; usuarios reaccionan con humor ante las fallas

Caída de Telcel y AT&T provoca la mejor lluvia de memes; usuarios reaccionan con humor ante las fallas

INAPAM y Fraiche: descubre el beneficio especial para los adultos mayores; este es el descuento en perfumes

INAPAM y Fraiche: descubre el beneficio especial para los adultos mayores; este es el descuento en perfumes

¿Cuánto cuesta la Monster High inspirada en Quetzalcóatl?; así puedes conseguir la nueva Skelita Calaveras

¿Cuánto cuesta la Monster High inspirada en Quetzalcóatl?; así puedes conseguir la nueva Skelita Calaveras

Jezzini reaparece tras permanecer ausente en redes sociales; revela la razón de su desaparición

Jezzini reaparece tras permanecer ausente en redes sociales; revela la razón de su desaparición

Tras el altercado en el Senado protagonizado por y Alejandro “Alito” Moreno; Víctor Trujillo, conocido como revivieron el momento que desencadenó la pelea entre los políticos que capturó el ojo mediático en un sketch al inicio de su programa para Latinus.

Esta reconstrucción de los hechos, fue analizada desde la perspectiva de cada uno de los involucrados, pues al pertenecer a partidos opositores (Noroña de Morena y “Alito” del PRI), se dedujo que viejas rencillas salieron a la luz.

Leer también:

Alejandro Moreno Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña protagonizan enfrentamiento en el Senado (27/08/2025). Foto: Especial
Alejandro Moreno Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña protagonizan enfrentamiento en el Senado (27/08/2025). Foto: Especial

Brozo y Loret hacen “reconstrucción” de la pelea entre Alito y Noroña

En una réplica del Senado como escenario, los comunicadores analizaron minuciosamente cada vertiente del caso que fue catalogado por Noroña como 'un ataque violento contra él y su equipo', donde el camarógrafo Emiliano González salió lesionado del cuello y un brazo al ser empujado por “Alito”.

En todo de burla, los comunicadores hicieron hincapié en la aparición de González y se refirieron a ese momento como “violencia brutal”, además, cronometraron la intervención del colaborador y destacaron que solo pudo estar de pie entre “Alito” y Noroña 1.8 segundos.

Leer también:

En medio de la trifulca, Emiliano González, camarógrafo y colaborador de Gerardo Fernández Noroña, fue agredido por el dirigente priista Alejandro Moreno. Foto: Captura de pantalla en X
En medio de la trifulca, Emiliano González, camarógrafo y colaborador de Gerardo Fernández Noroña, fue agredido por el dirigente priista Alejandro Moreno. Foto: Captura de pantalla en X

Asimismo, se enfatizó la reacción de los usuarios en redes sociales, quienes al presenciar el enfrentamiento, viralizaron distintos clips de las polémicas de Noroña, ( incluyendo el más reciente de su casa en Tepoztlán valuada en 12 millones de pesos), como antecedente de su pasado en la esfera política.

Noroña se volvió el ícono de cómo esa ‘falsa’ transformación llega al poder, es decir, es un individuo que llega, se acomoda y de inmediato el enriquecimiento inexplicable; no haya como justificar su casa, no haya como justificar sus viajes, ni sus asesores. Luego la soberbia en el ejercicio del poder y cuando se le confronta y le empiezan a preguntar, pierde los sentidos”, señaló Loret.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses