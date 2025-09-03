Caída de Telcel y AT&T provoca la mejor lluvia de memes; usuarios reaccionan con humor ante las fallas

Más Información

Este 3 de septiembre, usuarios de reportaron que experimentan cortes y problemas técnicos en los servicios de las compañías de telefonía en varias ciudades del país.

De acuerdo con reportes en tiempo real de la plataforma de monitoreo Downdetector, los servicios de telefonía registraron un incremento notable de fallas en su señal, tanto en llamadas como internet móvil.

Por este motivo, usuarios en redes sociales alertaron que Telcel presentaba fallas significativas como la pérdida total de señal, al igual que AT&T. Esta caída desencadenó una ola de que se volvió tendencia en la red.

Los mejores memes que dejó la caída de Telcel y AT&T

Las fallas telefónicas suelen llamar la atención en plataformas como 'X', pues los usuarios se mantienen a la expectativa por si persisten los problemas.

Así reaccionaron los usuarios a la caída de Telcel y AT&T. Foto: Redes Sociales
Así reaccionaron los usuarios a la caída de Telcel y AT&T. Foto: Redes Sociales

Las referencias a Los Simpson siempre se transforman en redes sociales ante cada falla.

Las reacciones no se hicieron esperar, por lo que varios internautas colocaron diferentes imágenes en Twitter alusivas a la caída del servicio
Las reacciones no se hicieron esperar, por lo que varios internautas colocaron diferentes imágenes en Twitter alusivas a la caída del servicio

Rápidamente, los internautas señalaron que no solo se trataba de Telcel y AT&T, sino más telefonías como Movistar.

Así reaccionaron los usuarios a la caída de Telcel y AT&T. Foto: Redes Sociales
Así reaccionaron los usuarios a la caída de Telcel y AT&T. Foto: Redes Sociales

Esta tarde el pánico se apodero de los usuarios.

Así reaccionaron los usuarios a la caída de Telcel y AT&T. Foto: Redes Sociales
Así reaccionaron los usuarios a la caída de Telcel y AT&T. Foto: Redes Sociales

Las plegarias de los internautas desesperados no se hicieron esperar, como una dedicada a "San Carlos Slim".

Así reaccionaron los usuarios a la caída de Telcel y AT&T. Foto: Redes Sociales
Así reaccionaron los usuarios a la caída de Telcel y AT&T. Foto: Redes Sociales

Con información de Daniela Simón

