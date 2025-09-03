Adrián Marcelo regala 50 mil pesos a una pareja para su boda; "que sean muy felices juntos"

Una pareja en redes sociales se convirtió en tendencia después de que Adrián Marcelo respondiera a la solicitud de un joven que le pidió apoyo económico para su boda.

Tras comprobar su compromiso, el conductor transfirió 50 mil pesos y dejó un mensaje de felicitación.

Foto: Captura de pantallla en X

¿Cómo surgió la petición a Adrián Marcelo?

Hace unos días, Armando Ángulo, usuario de la red social X (antes Twitter), decidió lanzar una petición directa al conductor regiomontano. En su publicación escribió: “Adrián coopera para mi boda con 50 mil y la hacemos”, etiquetando al también creador de contenido.

La propuesta, que en un principio parecía un comentario más en la plataforma, llamó la atención de Adrián Marcelo, quien decidió contestar el mensaje.

¿Cuál fue la respuesta de Adrián Marcelo?

Lejos de ignorar la publicación, el conductor respondió de manera seria pero con un toque de humor: “Mándame un comprobante de que te casas y tu cuenta de banco. No me mientas”.

Fue entonces cuando Armando compartió imágenes como prueba: una donde se aprecia el momento de la propuesta de matrimonio y otra mostrando las manos con el anillo de compromiso. Con esto, confirmó la veracidad de su intención de casarse.

¿Cómo se realizó la transferencia?

Tras recibir las pruebas, Adrián Marcelo publicó en su propia cuenta el comprobante de la transferencia por 50 mil pesos, acompañado de un mensaje breve y emotivo: “Que sean muy felices juntos. ¡Saludos Armando!”.

El gesto no pasó desapercibido y rápidamente generó una ola de reacciones en la plataforma.

Foto: Captura de pantallla en X

¿Qué impacto tuvo este gesto en redes sociales?

La publicación del conductor se volvió viral en pocas horas. El tuit donde compartió la evidencia del depósito ya acumulaba más de 200 mil visualizaciones, además de cientos de comentarios y “me gusta”.

Mientras algunos usuarios celebraron la generosidad del conductor, otros destacaron lo inusual del suceso y la rapidez con la que una simple interacción digital puede transformarse en una noticia viral.

