Más Información

Adrián Marcelo regala 50 mil pesos a una pareja para su boda; "que sean muy felices juntos"

Adrián Marcelo regala 50 mil pesos a una pareja para su boda; "que sean muy felices juntos"

Premio Eugenio Garza Sada 2025: un homenaje al legado y liderazgo humanista

Premio Eugenio Garza Sada 2025: un homenaje al legado y liderazgo humanista

¿Quién es “Lonche de Huevito”?; Yeri Mua señala a streamer tras recibir amenazas

¿Quién es “Lonche de Huevito”?; Yeri Mua señala a streamer tras recibir amenazas

Salinas Pliego invita a celebrar su cumpleaños 70 en la Arena CDMX; ¿cuándo es y cómo adquirir los boletos?

Salinas Pliego invita a celebrar su cumpleaños 70 en la Arena CDMX; ¿cuándo es y cómo adquirir los boletos?

Los mejores memes que dejó el ritual a Quetzalcóatl de los ministros de la SCJN; usuarios no perdonan

Los mejores memes que dejó el ritual a Quetzalcóatl de los ministros de la SCJN; usuarios no perdonan

Una pareja en redes sociales se convirtió en tendencia después de que respondiera a la solicitud de un joven que le pidió apoyo económico para su boda.

Tras comprobar su compromiso, el conductor transfirió 50 mil pesos y dejó un mensaje de felicitación.

Foto: Captura de pantallla en X
Foto: Captura de pantallla en X

Lee también:

¿Cómo surgió la petición a Adrián Marcelo?

Hace unos días, Armando Ángulo, usuario de la red social X (antes Twitter), decidió lanzar una petición directa al conductor regiomontano. En su publicación escribió: “Adrián coopera para mi boda con 50 mil y la hacemos”, etiquetando al también creador de contenido.

La propuesta, que en un principio parecía un comentario más en la plataforma, llamó la atención de Adrián Marcelo, quien decidió contestar el mensaje.

¿Cuál fue la respuesta de Adrián Marcelo?

Lejos de ignorar la publicación, el conductor respondió de manera seria pero con un toque de humor: “Mándame un comprobante de que te casas y tu cuenta de banco. No me mientas”.

Fue entonces cuando Armando compartió imágenes como prueba: una donde se aprecia el momento de la propuesta de matrimonio y otra mostrando las manos con el anillo de compromiso. Con esto, confirmó la veracidad de su intención de casarse.

¿Cómo se realizó la transferencia?

Tras recibir las pruebas, Adrián Marcelo publicó en su propia cuenta el comprobante de la transferencia por 50 mil pesos, acompañado de un mensaje breve y emotivo: “Que sean muy felices juntos. ¡Saludos Armando!”.

El gesto no pasó desapercibido y rápidamente generó una ola de reacciones en la plataforma.

Foto: Captura de pantallla en X
Foto: Captura de pantallla en X

Lee también:

¿Qué impacto tuvo este gesto en redes sociales?

La publicación del conductor se volvió viral en pocas horas. El tuit donde compartió la evidencia del depósito ya acumulaba más de 200 mil visualizaciones, además de cientos de comentarios y “me gusta”.

Mientras algunos usuarios celebraron la generosidad del conductor, otros destacaron lo inusual del suceso y la rapidez con la que una simple interacción digital puede transformarse en una noticia viral.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses