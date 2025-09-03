¿Cuánto cuesta la Monster High inspirada en Quetzalcóatl?; así puedes conseguir la nueva Skelita Calaveras

Más Información

no podía quedarse atrás en 2025, pues este 2 de septiembre se lanzó oficialmente la tercera edición de su colección festiva inspirada en el Día de Muertos, una línea que año con año se ha convertido en una de las más esperadas por los fans y coleccionistas.

La protagonista, como siempre, es , la alumna más mexicana del instituto monstruoso, que regresa con un diseño renovado y cargado de simbolismo de la cultura mexicana. Para que no te la pierdas, te decimos en dónde y en qué precio puedes conseguirla.

¿Precio y dónde comprar la nueva Monster High de Día de Muertos?

Lo mejor de todo es que la muñeca ya está disponible. Su lanzamiento oficial comenzó este día y puede adquirirse en por $1,530 MXN (precio con membresía Fang Club incluida) más envío.

En México también se encuentra en tiendas físicas como Sanborns, Sears Palacio de Hierro, donde ronda los $1,849 MXN (precio base). Al tratarse de una edición limitada y más detallada que las otras versiones se espera que se agote más rápido, por lo que los coleccionistas deben estar atentos para no quedarse sin ella.

Skelita Calaveras Día de Muertos 2025 / Foto: Monster High, Instagram
Skelita Calaveras Día de Muertos 2025 / Foto: Monster High, Instagram

¿Qué caracteriza a la nueva Skelita Calaveras?

La muñeca luce un vestido de satín negro con bordados multicolor que resalta por su contraste vibrante. El detalle más llamativo está en su tocado, un accesorio que representa a Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada, una de las deidades más importantes de la cosmovisión azteca, asociada con la sabiduría, el viento y la creación.

El diseño también integra velas, flores de cempasúchil y ornamentos tradicionales, que evocan las ofrendas del Día de Muertos y refuerzan la conexión entre el estilo gótico de Monster High y las raíces culturales mexicanas.

¿Qué otras ediciones de Skelita Día de Muertos existen?

Desde que Mattel decidió rendir homenaje a esta festividad, Skelita siempre ha sido la elegida para encabezar la colección.

  • Skelita Calaveras Howliday 2022: marcó el debut de la línea festiva con un diseño lleno de bordados y colores tradicionales.
  • Skelita Calaveras Howliday 2023: presentó un look renovado, donde destacaban las flores de cempasúchil y el papel picado, al estilo de una catrina tradicional.
  • Skelita Calaveras Día de Muertos 2025: la más reciente, que incorpora además un homenaje a Quetzalcóatl.
Comparación Skelita Calaveras edición 2023 y 2024 / Foto: @monsterhighluvme, Instagram
Comparación Skelita Calaveras edición 2023 y 2024 / Foto: @monsterhighluvme, Instagram

