Monster High lanza muñeca Skelita inspirada en Quetzalcóatl para celebrar el Día de Muertos; ¿cuándo y dónde adquirirla?

La compañía de juguetes, Mattel, sigue consintiendo a los coleccionistas empedernidos con el lanzamiento de nuevas ediciones especiales y el regreso de viejos personajes del escalofriante e icónico mundo de Monster High, un universo que mezcla lo monstruoso con la moda.

En esta ocasión, la empresa estadounidense volverá a apostar por una muñeca inspirada en la tradición mexicana del Día de Muertos, reviviendo a un personaje amado por los fanáticos, Skelita.

Esta nueva versión de Skelita busca honrar su legado azteca, representando en su vestimenta a Quetzalcóatl, la majestuosa serpiente emplumada, importante en la cosmovisión mesoamericana por su relación con la sabiduría, la fertilidad y la creación.

Lee también: ¿Día 89? Los mejores memes para reír con el agosto eterno; usuarios piden que acabe el mes

Nueva versión de Skelita inspirada en la serpiente emplumada Quetzalcóatl. Foto: Instagram

¿Cuándo y dónde adquirir a Skelita?

Fiel a su diseño, Skelita lleva un ostentoso vestido negro con mangas abullonadas y con un estampado colorido de la legendaria serpiente emplumada. En su pecho lleva un collar brillante con tonos vibrantes y la cabeza de la deidad, mientras que en su cintura porta un cinturón dorado con un largo reboso rojo.

Sobre su cabeza porta un poderoso penacho, con plumas amarillas, azules y rosas, además de algunas flores de cempasúchil adornando su lacio y largo cabello. De su tocado floral cuelgan dos largas argollas, cargando la figura de Quetzalcóatl.

De acuerdo con la información proporcionada por la marca, la figura estará disponible en próximo martes 2 de septiembre de 2025 a través de la plataforma digital de Mattel y en la página oficial de Amazon Prime, a partir de las 10:00 horas (hora centro de CDMX).

Lee también: Mattel lanza muñeca Monster High de "El Cadáver de la Novia"; se cumplen 20 años del estreno de la película

Otras ediciones especiales de Monster High

Recientemente la empresa lanzó una muñeca inspirada en el personaje de Emily, de la aclamada película animada 'El Cadáver de la Novia' del director Tim Burton, la cual cumplirá 20 años el próximo 21 de octubre.

Otra de sus ediciones mas famosas fue con la productora cinematográfica Blumhouse, con quien colaboró para sacar al mercado una muñeca inspirada en el personaje de la película de terror y ciencia ficción, Megan, una muñeca robótica controlada mediante inteligencia artificial.

Finalmente, una de sus colaboraciones más comentadas y esperadas de este año fue con el grupo musical femenino Katseye, en donde lanzó 6 muñecas Monster High de edición especial inspiradas en las integrantes de la agrupación: Megan, Lara, Yoonchae, Sophia, Manon y Daniela.

Otras ediciones especiales de Monster High: Megan y Emily de 'El Cadáver de la Novia'. Foto: Instagram

También te interesará:

¿Quién era Esmeralda FG?; la tiktoker asesinada junto con su familia en Jalisco

Alito Moreno vs Noroña: comparan pelea en el Senado con escena de "31 Minutos"; video se viraliza en redes

Lyn May narra su historia de amor desafortunada; "desenterré a mi esposo para dormir con él", confiesa

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/dcs