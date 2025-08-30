¿Día 89? Los mejores memes para reír con el agosto eterno; usuarios piden que acabe el mes

Más Información

El último día de agosto no puede llegar lo suficientemente pronto, pues muchas personas consideran que el mes ya ha sido eterno.

Similar al fenómeno que se da en enero, miles de usuarios han desatado una ola de para agregar un poco de humor al sentimiento de que el mes de agosto ha sido demasiado largo.

Pero, ¿por qué los usuarios sienten que agosto es eterno? Agosto tiene 31 días y, en países como México, no hay días feriados oficiales. Eso hace que se perciba como un bloque continuo de trabajo, escuela de verano o vacaciones que ya se están acabando, sin pausas que marquen un nuevo ritmo.

Sumado a esto, en agosto, ya pasó la emoción del Año Nuevo, la novedad de las vacaciones de verano y en realidad, todavía falta para las fiestas de fin de año, lo que puede dar esa sensación de que el tiempo “no avanza”.

Los mejores memes del eterno agosto

A través de la plataforma X -antes Twitter-, internautas han compartido sus mejores memes para despedir al mes de agosto, que ya ha sido eterno.

Memes de agosto eterno.
Memes de agosto eterno.

Los internautas destacan que el mes se ha sentido como si tuviera 90 días.

Memes de agosto eterno.
Memes de agosto eterno.

Otros celebran y se emocionan porque ya falta solo un día para el fin del mes.

Memes de agosto eterno.
Memes de agosto eterno.

Otros usuarios culpan al mes de sus crisis existenciales y su cansancio acumulado.

Memes de agosto eterno.
Memes de agosto eterno.

Mientras algunos usuarios se quejan, otros destacan que ya se les hizo costumbre.

Foto: Twitter
Foto: Twitter

