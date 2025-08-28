Alito Moreno vs Noroña: comparan pelea en el Senado con escena de "31 Minutos"; video se viraliza en redes

El enfrentamiento del pasado miércoles 27 de agosto entre Alejandro "Alito" Moreno y Gerardo Fernández Noroña, sigue dejando millones de reacciones y memes a través de redes sociales.

El conflicto, que empezó como una discusión verbal, por los reclamos del senador priista, Alito Moreno, hacia el presidente de la Mesa Directiva, Noroña, por no concederle el uso de la palabra y terminar la sesión, escalaron rápidamente a una agresión física, que involucró empujones y manotazos.

Enfrentamiento entre el senador priista, Alito Moreno, y el morenista, Fernández Noroña. Fotos: Mario Jasso / CUARTOSCURO

¿Paralelismo entre la pelea de Noroña y Alito Moreno y "31 Minutos"?

A través de redes sociales se han difundido una variedad de videos que retrataron la escena del conflicto entre el senador priista y Noroña desde diferentes ángulos.

Lee también Salinas Pliego y Chumel Torres se mofan de colaborador de Noroña tras salir lesionado en pelea de Alito Moreno; esto dijeron

Entre ellos, destaca el de la transmisión del Canal del Congreso, el cual ha sido llamado un "paralelismo cinematográfico", siendo comparado con una escena de la famosa serie de televisión chilena "31 Minutos".

Captura de pantalla del video del Canal del Congreso que está siendo comparado con la escena de 31 Minutos. Foto: X

El periodista Guillermo Ortega Ruíz, publicó a través de su cuenta de X -antes Twitter- un video que muestra, tanto el momento del enfrentamiento, como el clip de la serie para niños, causando revuelo en redes sociales por la cómica comparación.

"Paralelismos cinematográficos: Alito vs Noroña se 'piratea' escena de 31 Minutos", se lee en la descripción de la publicación, la cual ya cuenta con más de medio millón de visualizaciones y más de 40 mil reacciones.

Lee también Usuarios dedican corrido a Alito Moreno; tema se vuelve viral tras enfrentamiento con Noroña

Paralelismos cinematográficos": Alito vs Noroña se "piratea" escena de 31 Minutos pic.twitter.com/ExM4p3lxJV — Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) August 28, 2025

En el video del canal del Congreso se puede apreciar a un reportero frente a la cámara, quien está dando cierre a la sesión del día, mientras que en el fondo está ocurriendo la pelea entre los senadores.

La grabación viral muestra cómo el reportero intenta concentrarse para decir de manera correcta sus líneas, sin embargo, se nota distraído por la conmoción del fondo.

Comparación de la pelea entre el priista, Alito Moreno, con el presidente de la Mesa Directiva, Noroña, y una escena de 31 Minutos. Foto: X

Esta perspectiva de la pelea entre Alito Moreno y Noroña ha tomado como referencia la escena de "31 Minutos", correspondiente al episodio 2 de la temporada 1 llamado "El árbol furioso", en la que el personaje de Tulio Treviño voltea a ver la pelea del fondo entre Bodoque y los tramoyas, mientras está al aire.

Captura de pantalla de la escena de 31 Minutos que se parece a la pelea entre Alito Moreno y Noroña. Foto: X

También te interesará:

Desde Lady Cineteca hasta Lord Pádel; así han sido los personajes más polémicos que se viralizaron en redes

Salud Mental en México; ¿qué instituciones ofrecen atención psicológica gratuita?

¿Cuándo empieza la temporada de frentes fríos en México?; estos serán los estados más afectados, según el SMN

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr