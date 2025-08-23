Desde Lady Cineteca hasta Lord Pádel; así han sido los personajes más polémicos que se viralizaron en redes

En la última década, las redes sociales en México han dado origen a un fenómeno peculiar: las llamadas “Ladys” y "Lords": mujeres y hombres que se vuelven virales tras protagonizar episodios de confrontación o comportamientos polémicos captados en video.

El término, que comenzó como una etiqueta irónica en internet, se ha transformado en un reflejo de cómo la sociedad digital amplifica y convierte en espectáculo la vida cotidiana, para después juzgarla en cuestión de segundos.

Más allá del humor o la indignación que despiertan, estos casos abren la conversación sobre el impacto del escrutinio público en la era digital, la cultura de la ridiculización y el papel y poder de las redes como jueces implacables.

Lee también VIDEO: Mujer pierde el control en Cineteca Nacional tras reclamos por no callarse; la bautizan como “Lady Cineteca”

Cada “Lady” y "Lord" viral no solo genera memes y comentarios masivos, sino que también evidencia tensiones sociales, desigualdades, comportamientos abusivos, reacciones desproporcionadas y la manera en que los mexicanos consumen y producen contenido en la era de revolución digital.

Desde 2011, los casos virales etiquetados con los hashtags #Lord y #Lady han evidenciado comportamientos abusivos, discriminatorios y clasistas que ponen en la mira tanto a figuras públicas como a ciudadanos comunes. Foto: Captura de pantalla en redes sociales

¿Quiénes han sido las “Ladies” más virales en México?

Lady Cineteca

El caso más reciente se trata de Lady Cineteca, una mujer que perdió el control luego de que usuarios le pidieran que guardara silencio durante una función en la Cineteca Nacional. La joven reaccionó de manera violenta luego de que se le hicieran comentarios por no “callarse” durante toda la función, su respuesta rápidamente escaló también al contacto físico, generando miles de reacciones y críticas en redes sociales.

#LadyCineteca 1/4



Mis amigos y yo fuimos esta noche a ver Eddington de Ari Aster a la @CinetecaMexico y, al final de la cinta, una amiga le dijo a otra chica (que habló y gritó durante toooda la función) que dejara de hacerlo y de pronto perdió el control.



Lo que… pic.twitter.com/0ODkwAjIx4 — Sebastián Padrón (@PadronJaramillo) August 22, 2025

Lady Tamales

En el mes de julio, una mujer en Guadalajara fue apodada como Lady Tamales, luego de derribar por completo el puesto de tamales de una comerciante en un estacionamiento. La mujer se molestó porque consideraba que el carro de la vendedora estaba complicando su salida, y procedió a tirar la nevera de tamales y derribar todo el puesto.

Lee también Tunden a Ibai Llanos tras no saber hacer chilaquiles; "lo siento mexicanos", dice el streamer

Luego de que su escena se hiciera viral , la mujer ofreció una disculpa pública y admitió que estaba muy “arrepentida y apenada”.

#LadyTamales

Trabaja en un restaurante llamado México lindo en Guadalajara 😌😉



Hay que darle amor. pic.twitter.com/teoCQgLnoV — 𝒶 (@horridibujos) July 16, 2025

Lady Racista

El famoso caso de Lady Racista exhibió la actitud que tuvo Ximena Pichel contra un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la colonia Condesa, de la Ciudad de México. Lady Racista fue grabada gritando una variedad de insultos al policía que intentó colocar una “araña” a la llanta del carro de la mujer, pues se encontraba mal estacionado y sin pago por parquímetro en una zona en la que eso no está permitido.

Los videos virales de la mujer argentina tuvieron diversas consecuencias, tanto en su vida personal, como repercusiones legales.

Lee también ¿Cumplió promesa?; Milica presume "debut" de Ángel Avid tras victoria en Supernova Strikers y paraliza las redes

Lady Bonice

La famosa Lady Bonice se ganó ese apodo tras “estafar” al creador de contenido Alex Serrano, quien documenta sus viajes por México y comparte hallazgos culinarios de cada región. El contenido del extranjero también apoya a comerciantes locales, ya que Serrano les ofrece comprarles cierta cantidad de mercancía y les pide su ayuda a repartirlo a la gente que está pasando.

Lady Bonice se hizo viral por cobrarle mucho más dinero del que correspondía al creador y no dar a cambio la cantidad de congeladas que se había establecido. En el video se observa cómo la mujer se salta la cuenta de Bonice repartidas y luego le cobra como si realmente hubiera entregado 54 piezas.

Lady Moneditas

A principios de octubre del 2024, una trabajadora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, se hizo viral por insultar a una usuaria que llevaba “pura monedita” para recargar su tarjeta de acceso.

Lee también Disney Store en México: ¿dónde se encuentra la tienda oficial?; conoce los detalles de su inauguración

En el video se escucha a la trabajadora decir: “Porque aparte pin… jodida, pura monedita traes […] Pon tu pin… tarjeta”. El momento llegó hasta las autoridades de la red ferroviaria, quienes iniciaron una investigación para tomar acciones.

¿Quiénes han sido los “Lords” más virales en México?

Lord Elevador

Un caso de violencia hacia la mujer se volvió viral en redes sociales, exhibiendo a Jaime “N” como presunto responsable y ganándole el apodo de Lord Elevador.

En el video se observa a Lord Elevador golpeando, pateando y arrastrando a una mujer española, identificada como Cristina, dentro de un ascensor. Este suceso ocurrió el pasado 23 de julio en la alcaldía Cuajimalpa, CDMX, y las denuncias correspondientes fueron presentadas antes las autoridades.

Lee también ¿Qué es WPlace?; la plataforma donde se enfrentan internautas mexicanos y españoles por territorio

Lord Ventana

Un joven que perdió la compostura luego de que algunos repartidores reclamaran que los pedidos no estaban saliendo con la rapidez necesaria para que cumplieran con sus entregas, fue apodado como Lord Ventana.

En el video viral se observa al empleado acercarse a la ventana de pedidos y perder la cordura, cerrando abruptamente la ventanilla de atención y alejándose del área.

🔔⚡🛜Se viraliza en redes sociales un joven empleado al que nombraron #LordVentana 🪟 Todo ocurrió cuando repartidores no estaban recibiendo los pedidos a tiempo y le dijeron que pidiera ayuda, sin embargo, el joven perdió el control pic.twitter.com/bqWkkSxiRQ — Azteca (@MORRIS80766176) July 14, 2025

Lord Ven

En la colonia Condesa, de la Ciudad de México, un hombre, presuntamente extranjero, que realizaba ejercicio en la vía pública, comenzó a empujar personas y a patear a perros que se encontraban con sus dueños, luego de encontrar algunos obstáculos en su trayecto.

Lee también Beca Rita Cetina 2025: ¿de cuánto será el depósito para los estudiantes del ciclo escolar 2025-2026?; consulta aquí

El suceso, grabado y difundido a través de redes sociales, le ganó el apodo de Lord Ven, al sujeto que protagonizó la escena, por los gritos y el enfrentamiento que tuvo con el usuario que lo grabó.

#YoConMiPresidenta

🚨 DENUNCIA CIUDADANA 🚨



Ayer este extranjero comenzó a amenazar con una piedra grande a las personas que pasaban por las calles Ámsterdam y Popocatépetl en la Condesa porque decía que no lo dejaban hacer bien su ejercicio. También los empujó y pateó a varios… pic.twitter.com/08rsY8KDqf — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) June 11, 2025

Lord Pádel

Alejandro Germán Mondragón es un empresario que se volvió viral en redes sociales, luego de ser captado agrediendo físicamente y amenazando de muerte a un instructor de pádel en las canchas de Alfa Pádel, en Atizapán de Zaragoza.

El hombre, apodado como Lord Pádel, y otros integrantes de su familia fueron detenidos y se encuentran actualmente en medio de un proceso de investigación por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Lee también Ciclo escolar 2025-2026: ¿dónde encontrar los útiles escolares más económicos en CDMX, según la IA?; conoce las opciones

#LordPadel. Es Germán Mondragón, un empresario que junto a sus guaruras y su hijo golpearon así a otro hombre por un conflicto durante un torneo de pádel, lo amenazó con matarlo si denunciaba. pic.twitter.com/VTVQNSsKvj — AlejandrA F. de Erruzca 💎 (@AleFerruzcaL) July 22, 2025

Lord Migajero

Un hombre de la Ciudad de México fue apodado como Lord Migajero, luego de agredir físicamente a un trabajador de Cinemex Galerías Coapa.

El hombre quería que su “combo lunes”, que incluye dos boletos en sala tradicional, lo cambiaran a sala IMAX, argumentando que en ningún lado decía que los boletos eran tradicionales.

‼DENUNCIAN A "LORD MIGAJERO": QUERÍA BUENO, BONITO Y SOBRE TODO BARATO‼

⚠ SIMIO BERRINCHUDO SACA TODA SU FRUSTRACIÓN EN GALERÍAS COAPA SOLO PORQUE NO LE CUMPLIERON SU CAPRICHO 🚨🤬

🔻 #DenunciaCiudadana 🔻



📌 "#LordMigajero agrede a empleado de @Cinemex sólo por pedirle… pic.twitter.com/AqXJ2Xg6Ae — QUÉ POCA MADRE 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) April 22, 2025

También te interesará:

¿Quién era Raphaël Graven?; el streamer francés que murió durante una transmisión en vivo

Erika Buenfil denuncia robo en plaza Mítikah; acusa que personal de seguridad "no ayudó en nada"

¿Cuándo empieza la temporada de frentes fríos en México?; estos serán los estados más afectados, según el SMN

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr