Ciclo escolar 2025-2026: ¿dónde encontrar los útiles escolares más económicos en CDMX, según la IA?; conoce las opciones

El inicio del ciclo escolar 2025-2026 representa un reto para muchas familias, no solo por la organización de horarios y actividades, sino también por los gastos que implica surtir a los estudiantes con todo lo necesario para el nuevo periodo educativo.

Familias se preparan para el inicio del ciclo escolar 2025-2026, enfrentando la planificación de horarios y los gastos de útiles y materiales educativos. Foto: cortesía Getty Images/Banco Azteca

Desde cuadernos y lápices hasta mochilas y uniformes, la lista de útiles puede ser extensa y generar un impacto en el presupuesto familiar.

Encontrar opciones accesibles y prácticas se ha convertido en una prioridad para padres y tutores. En la Ciudad de México existen varios lugares donde es posible adquirir útiles escolares sin comprometer la economía del hogar, combinando variedad, disponibilidad y precios competitivos.

Mamás y papás recorren la calle de Mesones en busca de precios bajos para surtir la lista de útiles escolares, incluida la mochila. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

¿Cuáles son los mejores lugares para comprar útiles escolares baratos en CDMX?

Con la ayuda de la inteligencia artificial, se identificaron cinco espacios estratégicos donde se pueden adquirir útiles escolares económicos y completos para todos los niveles educativos.

Calle Mesones, Centro Histórico

Entre José María Pino Suárez y Talavera, la Calle Mesones concentra varios comercios que venden artículos escolares como lápices, libretas, pegamento, colores y mochilas. Muchos puestos ofrecen precios competitivos, especialmente al comprar al mayoreo, lo que resulta conveniente para familias con varios hijos.

Plaza Mesones (Mesones 129, Centro Histórico)

Esta plaza alberga diversos locales especializados en útiles escolares, mochilas y estuches. Algunos comercios ofrecen precios por volumen, ideales para quienes buscan surtir la lista completa sin gastar de más.

Papelería Dabo

Con sucursales en Portales, Tacuba, Rojo Gómez y Emilio Carranza, Papelería Dabo destaca por su variedad de artículos escolares y por ofrecer opciones accesibles que se ajustan a distintos presupuestos. Este tipo de establecimientos permite comparar productos y precios en un solo recorrido.

Correo Mayor (tramo entre Mesones y Regina)

Esta vialidad concentra tiendas de temporada que incluyen útiles escolares. La ubicación facilita encontrar todo lo necesario para el regreso a clases en un solo paseo, desde libretas hasta mochilas y estuches.

Mercado de Granaditas (Aztecas 5, Col. Morelos)

Aunque es reconocido por la venta de calzado, este mercado también ofrece útiles escolares y mochilas. Su conveniencia radica en la posibilidad de combinar compras de diferentes categorías, optimizando tiempo y presupuesto.

*Esta nota fue creada con asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de un periodista del Grupo de EL UNIVERSAL.

