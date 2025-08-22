El Rubius critica a "La Cotorrisa" tras Supernova Strikers; "no soy juez, idiota", responden youtubers

Supernova Strikers, el evento que se celebró el pasado 17 de agosto en el Palacio de los Deportes sigue dando de qué hablar en redes sociales.

Pese a que varias figuras públicas han levantado la mano para participar el próximo año, esta vez se volvió tendencia la opinión de El Rubius, creador de contenido español.

ElRubius crítica a la “La Cotorrisa” tras Supernova Strikers

El Rubius es considerado uno de los pioneros en la creación de contenido en español, primero con sus videos en YouTube y ahora continúa vigente a través de transmisiones en vivo, las cuales generaron polémica por sus comentarios sobre el evento.

“Me sorprendió mucho el nivel de producción, lo único malo los comentaristas, pero creo que eso, eso ya es algo que todo el mundo está de acuerdo, fue lo peor, pero el resto me pareció espectacular, increíble”, aseguró cuando se le preguntó de Supernova.

“La Cotorrisa” responde a los comentarios de ElRubius

Ante lo mencionado por el creador de contenido español, Slobotzky y Ricardo Pérez, de “La Cotorrisa”, quienes fueron los comentaristas del evento decidieron contestar en su más reciente podcast en Youtube.

“Me encanta que muchos streamers, sobre todo obviamente los no mexicanos, aventaron la de ‘pinch**s comentaristas, estaban inclinados’ obvio pend***, no soy juez, idiota, soy mexicano pend*** animal, ¿A quién le voy a ir?, ¿Al colombiano? no pend*** […] Ahora resulta que los streamers son bien florecitas, con lo que dicen, con todos los clips que me ponen en donde 'pierde la cabeza y se encienden' y son xenófobos, ahora resulta que las mariposas no quieren que ching** * ** *****".

Sloblo continuó mientras se escuchaban las risas de fondo. Finalmente, Ricardo lanzó un comentario picante: "por lo que veo vas para la del próximo año".

