Más Información

El Rubius critica a "La Cotorrisa" tras Supernova Strikers; "no soy juez, idiota", responden youtubers

El Rubius critica a "La Cotorrisa" tras Supernova Strikers; "no soy juez, idiota", responden youtubers

AEFCM: ¿cómo consultar los resultados de cambio de escuela o turno en preescolar, primaria y secundaria?; esto se sabe

AEFCM: ¿cómo consultar los resultados de cambio de escuela o turno en preescolar, primaria y secundaria?; esto se sabe

¿Quién era Raphaël Graven?; el streamer francés que murió durante una transmisión en vivo

¿Quién era Raphaël Graven?; el streamer francés que murió durante una transmisión en vivo

Beca Rita Cetina 2025: ¿de cuánto será el depósito para los estudiantes del ciclo escolar 2025-2026?; consulta aquí

Beca Rita Cetina 2025: ¿de cuánto será el depósito para los estudiantes del ciclo escolar 2025-2026?; consulta aquí

¿Cumplió promesa?; Milica presume "debut" de Ángel Avid tras victoria en Supernova Strikers y paraliza las redes

¿Cumplió promesa?; Milica presume "debut" de Ángel Avid tras victoria en Supernova Strikers y paraliza las redes

, el evento que se celebró el pasado 17 de agosto en el Palacio de los Deportes sigue dando de qué hablar en redes sociales.

Pese a que varias figuras públicas han levantado la mano para participar el próximo año, esta vez se volvió tendencia la opinión de El Rubius, creador de contenido español.

ElRubius crítica a la “La Cotorrisa” tras Supernova Strikers

El Rubius es considerado uno de los pioneros en la creación de contenido en español, primero con sus videos en YouTube y ahora continúa vigente a través de transmisiones en vivo, las cuales generaron polémica por sus comentarios sobre el evento.

Lee también

“Me sorprendió mucho el nivel de producción, lo único malo los comentaristas, pero creo que eso, eso ya es algo que todo el mundo está de acuerdo, fue lo peor, pero el resto me pareció espectacular, increíble”, aseguró cuando se le preguntó de Supernova.

@kevinweenplay

#rubius #elrubius #rubiusclips #twitch #clipsdetwitch

♬ sonido original - kevinweenplay

“La Cotorrisa” responde a los comentarios de ElRubius

Ante lo mencionado por el creador de contenido español, Slobotzky y Ricardo Pérez, de “La Cotorrisa”, quienes fueron los comentaristas del evento decidieron contestar en su más reciente podcast en Youtube.

“Me encanta que muchos streamers, sobre todo obviamente los no mexicanos, aventaron la de ‘pinch**s comentaristas, estaban inclinados’ obvio pend***, no soy juez, idiota, soy mexicano pend*** animal, ¿A quién le voy a ir?, ¿Al colombiano? no pend*** […] Ahora resulta que los streamers son bien florecitas, con lo que dicen, con todos los clips que me ponen en donde 'pierde la cabeza y se encienden' y son xenófobos, ahora resulta que las mariposas no quieren que ching** * ** *****".

Sloblo continuó mientras se escuchaban las risas de fondo. Finalmente, Ricardo lanzó un comentario picante: "por lo que veo vas para la del próximo año".

Lee también

@abril_rodd

@Rubius jejeje #LaCotorrisa #Supernova #slobotzky #Ricardo #rubius #Gala #alana #streamers

♬ sonido original - Abril Rodríguez

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses