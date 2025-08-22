AEFCM: ¿cómo consultar los resultados de cambio de escuela o turno en preescolar, primaria y secundaria?; esto se sabe

Si realizaste el trámite para cambiar de turno o escuela a preescolar, primaria y secundaria, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) ya tiene los resultados y te explicamos cómo puedes consultarlos.

De acuerdo a lo establecido en el calendario, si completaste todos los trámites según lo indicado en la fecha asignada a cada grado escolar, tus resultados ya deberían aparecer.

¿Cómo consultar los resultados de cambio de escuela o turno en preescolar, primaria y secundaria?

De acuerdo con el Gobierno de México, los resultados de asignación de cambios y de preinscripciones extemporáneas están disponibles a partir del 21 de agosto y para consultarlos debes ingresar a este portal web https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/. Posteriormente, deberás realizar los siguiente pasos:

Ten a la mano tu CURP.

Ingresa al enlace indicado y haz clic dependiendo de lo que hayas solicitado: Cambios a 1er grado de preescolar, primaria, secundaria o secundaria extemporánea.

De acuerdo con lo que solicitaste se redireccionará a un enlace que lleva por título “Consulta de asignación del ciclo escolar 2025-2026 Ciudad de México”

Posteriormente ingresa tus datos.

Ingresa tu Curp.

Ingresa la opción de Preinscripción (OP) que solicitaste.

Ingresa el Folio que te dieron al realizar la solicitud del cambio.

Finalmente, al darle clic en “buscar” te mostrará otra página donde sabrás si tú, tu hijo o hija permaneciste en el turno o escuela que solicitaste.

