El Rubius critica a "La Cotorrisa" tras Supernova Strikers; "no soy juez, idiota", responden youtubers

AEFCM: ¿cómo consultar los resultados de cambio de escuela o turno en preescolar, primaria y secundaria?; esto se sabe

¿Quién era Raphaël Graven?; el streamer francés que murió durante una transmisión en vivo

Beca Rita Cetina 2025: ¿de cuánto será el depósito para los estudiantes del ciclo escolar 2025-2026?; consulta aquí

¿Cumplió promesa?; Milica presume "debut" de Ángel Avid tras victoria en Supernova Strikers y paraliza las redes

Si realizaste el trámite para cambiar de turno o escuela a preescolar, primaria y secundaria, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México () ya tiene los resultados y te explicamos cómo puedes consultarlos.

De acuerdo a lo establecido en el calendario, si completaste todos los trámites según lo indicado en la fecha asignada a cada grado escolar, tus resultados ya deberían aparecer.

¿Cómo consultar los resultados de cambio de escuela o turno en preescolar, primaria y secundaria?

De acuerdo con el Gobierno de México, los resultados de asignación de cambios y de preinscripciones extemporáneas están disponibles a partir del 21 de agosto y para consultarlos debes ingresar a este portal web https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/. Posteriormente, deberás realizar los siguiente pasos:

  • Ten a la mano tu CURP.
  • Ingresa al enlace indicado y haz clic dependiendo de lo que hayas solicitado: Cambios a 1er grado de preescolar, primaria, secundaria o secundaria extemporánea.
  • De acuerdo con lo que solicitaste se redireccionará a un enlace que lleva por título “Consulta de asignación del ciclo escolar 2025-2026 Ciudad de México”
  • Posteriormente ingresa tus datos.
  • Ingresa tu Curp.
  • Ingresa la opción de Preinscripción (OP) que solicitaste.
  • Ingresa el Folio que te dieron al realizar la solicitud del cambio.

Finalmente, al darle clic en “buscar” te mostrará otra página donde sabrás si tú, tu hijo o hija permaneciste en el turno o escuela que solicitaste.

