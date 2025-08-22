AEFCM: ¿cómo consultar los resultados de cambio de escuela o turno en preescolar, primaria y secundaria?; esto se sabe

Más Información
Si realizaste el trámite para cambiar de turno o escuela a preescolar, primaria y secundaria, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) ya tiene los resultados y te explicamos cómo puedes consultarlos.
De acuerdo a lo establecido en el calendario, si completaste todos los trámites según lo indicado en la fecha asignada a cada grado escolar, tus resultados ya deberían aparecer.
¿Cómo consultar los resultados de cambio de escuela o turno en preescolar, primaria y secundaria?
De acuerdo con el Gobierno de México, los resultados de asignación de cambios y de preinscripciones extemporáneas están disponibles a partir del 21 de agosto y para consultarlos debes ingresar a este portal web https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/. Posteriormente, deberás realizar los siguiente pasos:
- Ten a la mano tu CURP.
- Ingresa al enlace indicado y haz clic dependiendo de lo que hayas solicitado: Cambios a 1er grado de preescolar, primaria, secundaria o secundaria extemporánea.
- De acuerdo con lo que solicitaste se redireccionará a un enlace que lleva por título “Consulta de asignación del ciclo escolar 2025-2026 Ciudad de México”
- Posteriormente ingresa tus datos.
- Ingresa tu Curp.
- Ingresa la opción de Preinscripción (OP) que solicitaste.
- Ingresa el Folio que te dieron al realizar la solicitud del cambio.
Finalmente, al darle clic en “buscar” te mostrará otra página donde sabrás si tú, tu hijo o hija permaneciste en el turno o escuela que solicitaste.
