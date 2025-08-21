Beca Rita Cetina 2025: ¿cuándo será el próximo pago tras el inicio del ciclo escolar 2025-2026?; esto se sabe

La Beca Universal Rita Centina es un apoyo económico dirigido a todos los estudiantes de secundaria del territorio mexicano, forma parte de los Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta beca tiene como objetivo principal el reconocer el derecho a la educación y fortalecer la economía familiar para garantizar la permanencia educativa de niñas y niños, así como la conclusión de sus estudios, disminuyendo de esta forma la disertación escolar por falta de recursos.

El último pago del ciclo escolar 2024-2025, correspondiente al tercer bimestre del año se realizó en el mes de junio, luego de eso los depósitos se detuvieron en julio y agosto, debido al periodo vacacional.

Lee también: Beca Rita Centina 2025: ¿cuándo inicia el próximo registro y cómo se podrá realizar?; aquí te lo decimos

Beca Rita Centina 2025: conoce la fecha del primer pago del nuevo ciclo escolar 2025-2026. Foto: Generada con IA

¿Cuándo será el próximo pago tras el inicio del ciclo escolar 2025-2026?

A pesar de que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez no ha dado a conocer el calendario oficial para los próximos depósitos del ciclo escolar 2025-2026, se estima que el primer pago para el nuevo periodo se realice en el mes de octubre, luego de que el registro nacional para los alumnos de secundaria de nuevo ingreso haya finalizado.

Además, los próximos pagos seguirán realizándose de manera bimestral, con un depósito de mil 900 pesos más 700 pesos por cada estudiante adicional, esto quiere decir que un hogar con dos estudiantes de secundaria recibirá un total de 2 mil 600 pesos.

¿Cuándo inicia el registro para estudiantes de nuevo ingreso?

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, el próximo registro en línea para estudiantes de secundaria de nuevo ingreso comenzara a partir del día 15 de septiembre a nivel nacional.

Lee también: Llave Mx: así puedes crear tu cuenta paso a paso; agiliza tu registro a las Becas del Bienestar

Beca Rita Centina 2025. Foto: Programas del Bienestar

También te interesará:

Javier Alatorre presenta imagen de Nicolás Maduro y usuarios lo trolean por parecido; comparten los mejores memes

De la IA a la vida real; bebé recibe el nombre de Chat Yipiti

¿Cuándo empieza la temporada de frentes fríos en México?; estos serán los estados más afectados, según el SMN

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm / akv