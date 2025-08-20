Javier Alatorre presenta imagen de Nicolás Maduro y usuarios lo trolean por parecido; comparten los mejores memes

Una publicación de Fuerza Informativa Azteca sobre la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela desató una ola de comentarios inesperados.

Los usuarios no se centraron en la noticia, sino en el presentador Javier Alatorre, a quien compararon masivamente con Nicolás Maduro, generando una lluvia de memes que rápidamente se volvió viral.

Foto: Captura de pantalla en X

Lee también: Supernova Strikers: Alfredo Adame propone pelea "sin careta" contra Carlos Trejo; ¿cómo surgió la rivalidad?

Los memes no perdonan

El 19 de agosto, la cuenta oficial de Fuerza Informativa Azteca compartió en X (antes Twitter) un video conducido por Javier Alatorre. En él se informaba sobre la amenaza del presidente venezolano Nicolás Maduro de movilizar a más de cuatro millones de milicianos armados en respuesta al despliegue de tres destructores estadounidenses en aguas cercanas, parte de las operaciones antinarcóticos de Washington.

La tensión geopolítica parecía ser el eje de la noticia. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de los usuarios fue otra cosa: el asombroso parecido entre Alatorre y el mandatario venezolano.

Foto: Captura de pantalla en X

En cuestión de horas, el post ya suma más de 282 mil visualizaciones y cientos de usuarios comenzaron a inundar la red social con comentarios y memes. La mayoría no se enfocaba en la situación internacional, sino en las similitudes físicas entre el conductor de TV Azteca y Maduro.

Foto: Captura de pantalla en X

Algunos internautas bromearon con que era imposible distinguir quién era quién, mientras que otros ironizaron con que podían reclamar la millonaria recompensa de Estados Unidos presentando a Alatorre en lugar del presidente venezolano.

Foto: Captura de pantalla en X

Las referencias de la cultura pop no tardaron en aparecer: desde la clásica escena de Spider-Man señalándose a sí mismo en el multiverso, hasta comparaciones con Los Simpson y hasta la película Juego de gemelas, utilizada para enfatizar que parecían “dobles separados al nacer”.

Foto: Captura de pantalla en X

Foto: Captura de pantalla en X

Foto: Captura de pantalla en X

Lee también: Tren Maya pierde el rumbo; los mejores memes que se adueñaron del volante tras su descarrilamiento

Una comparación que ya es parte de la cultura digital

No es la primera vez que Javier Alatorre es relacionado con Maduro por su aspecto físico, pero esta vez las redes sociales llevaron la broma a otro nivel. Lo que inició como una transmisión de corte internacional se convirtió en un fenómeno viral que colocó el nombre del periodista en tendencia.

Foto: Captura de pantalla en X

La situación muestra cómo el tono serio de una noticia puede transformarse en humor colectivo, especialmente en un entorno digital donde los usuarios priorizan la inmediatez, la sátira y el ingenio por encima del contexto original.

Hasta el momento, ni Alatorre ni TV Azteca han hecho comentarios públicos sobre la ola de memes. Sin embargo, para miles de usuarios, el parecido entre el presentador y el presidente venezolano quedó más que confirmado.

También te interesará:

CFE ofrece internet desde 95 pesos mensuales; ¿cómo contratar el servicio?

Examen ECOEMS 2025: ¿cuándo y dónde consultar los resultados de ingreso a la UNAM o el IPN?

¿Quién era Camilo Ochoa?; el influencer asesinado en Morelos y relacionado al Cártel de Sinaloa

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr