Examen ECOEMS 2025: ¿cuándo y dónde consultar los resultados de ingreso a la UNAM o el IPN?

En 2025 se realizó la primera edición de la nueva modalidad para ingresar al nivel bachillerato en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este año, la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) fue sustituida por el Espacio de Coordinación Media Superior (ECOEMS), para llevar a cabo el nuevo proceso de asignación a planteles de educación media superior.

Este nuevo proceso de asignación del ECOEMS no implica presentar obligatoriamente el examen para acceder a algún plantel de educación media superior. Sin embargo, en caso de querer cursar estudios en las preparatorias y planteles CCH de la UNAM, y los CECyT del IPN, SÍ es necesario realizar la prueba.

Escuela Nacional Preparatoria 8 “Miguel E. Schulz” de la UNAM. Foto: Especial

¿Cuándo y dónde consultar los resultados del Examen ECOEMS 2025?

Los exámenes de admisión ECOEMS 2025 se aplicaron en línea durante el mes de junio, por lo que los aspirantes que lo hayan realizado ya se encuentran a la espera de la asignación.

Los resultados serán publicados el próximo martes 19 de agosto en el sitio web oficial: https://www.miderechomilugar.gob.mx/

Para realizar la consulta de tu resultado es necesario contar con el folio y CURP tal como aparecen en tu COMPROBANTE DE REGISTRO.

Captura de pantalla del portal oficial para consultar los resultados del Examen ECOEMS 2025. Foto: Sitio web miderechomilugar.gob.mx

Los planteles que decidirán su población estudiantil de nuevo ingreso a partir de los resultados publicados son:

9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria ( ENP ) de la UNAM.

de la Escuela Nacional Preparatoria ( ) de la UNAM. 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades ( CCH ) de la UNAM.

del Colegio de Ciencias y Humanidades ( ) de la UNAM. 15 planteles de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos ( CECyT ) del IPN.

de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos ( ) del IPN. 1 Centro de Estudios Tecnológicos del IPN.

En caso de no resultar seleccionada o seleccionado en alguno de los planteles de la UNAM o el IPN de la elección del estudiante, la o el aspirante podrá inscribirse en el plantel que le fue asignado antes de presentar el examen de admisión del ECOEMS.

