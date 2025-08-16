Descuentos con INAPAM; ¿hay ofertas con la credencial en Walmart? Esto se sabe

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece decenas de beneficios a la población que cuenta con la tarjeta.

Estos convenios del Instituto con cadenas, tiendas, negocios y servicios, buscan apoyar la economía de los adultos mayores en el país.

De acuerdo con el Directorio de Beneficios con Credencial INAPAM 2025, la cadena multinacional de supermercados, Walmart, ofrece una serie de descuentos y ofertas en determinados artículos.

Lee también Conavi 2025: ¿dónde consultar si quedé seleccionado en el programa Vivienda para el Bienestar?; esto se sabe

La tarjeta INAPAM sigue siendo una herramienta clave para aliviar los gastos médicos en la vejez. Foto: Imagen creada con IA (Chat Gpt)

Para que puedas optimizar los beneficios que te brinda tu credencial del INAPAM, conoce cómo aplicar los descuentos en sucursales de Walmart.

¿Qué ofertas hay con tu credencial del INAPAM en Walmart?

En el Directorio de Beneficios se puede encontrar un par de veces las sucursales de Walmart en las que aplican descuentos adicionales a los usuarios que cuenten con tarjeta del INAPAM, las cuales son:

Walmart El Edén, en Durango, Durango.

Walmart Perinorte, en Cuautitlán Izcalli, Edo. Mex.

Walmart Super Center Calandrias, en Zapopan, Jalisco.

Walmart Plaza Real, en Monterrey, Nuevo León.

En estas sucursales de Walmart, los usuarios podrán acceder a un 20% de descuento en perfumes y productos de cuidado personal de la tienda Fraiche.

Lee también Simi Fest 2025: lanzan line up oficial el evento en CDMX; Empire of the Sun encabeza cartel

¿Qué otros descuentos puedes recibir en Walmart con tu tarjeta del INAPAM?

Además, las Farmacias Walmart también aplican un descuento de esquema doble a los adultos mayores. Esto significa que tienen dos tipos de ofertas dependiendo de la fecha del mes en la que realices tu compra:

Del 1 al 10 de cada mes, el descuento es del 7% .

de cada mes, el descuento es del . Del 11 en adelante, el beneficio es únicamente del 5%.

Este descuento aplica para todos los productos de farmacia en todas las sucursales de Walmart del país, y solo es necesario mostrar la credencial del INAPAM vigente al momento de pagar en las cajas del área.

También te interesará:

¿Quién era Kseniya Alexandrova?; muere Miss Universo Rusia a los 30 años tras accidente automovilístico

Plaza Mítikah: desde tala de árboles hasta balacera; así han sido las polémicas del centro comercial de CDMX

Marianne Gonzaga da primeras palabras tras salir de prisión; narra reencuentro con Valentina Gilabert

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr