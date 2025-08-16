Descuentos con INAPAM; ¿hay ofertas con la credencial en Walmart? Esto se sabe

Más Información

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores () ofrece decenas de beneficios a la población que cuenta con la tarjeta.

Estos convenios del Instituto con cadenas, tiendas, negocios y servicios, buscan apoyar la economía de los adultos mayores en el país.

De acuerdo con el Directorio de Beneficios con Credencial INAPAM 2025, la cadena multinacional de supermercados, Walmart, ofrece una serie de descuentos y ofertas en determinados artículos.

Para que puedas optimizar los beneficios que te brinda tu credencial del INAPAM, conoce cómo aplicar los descuentos en sucursales de Walmart.

¿Qué ofertas hay con tu credencial del INAPAM en Walmart?

En el Directorio de Beneficios se puede encontrar un par de veces las sucursales de Walmart en las que aplican descuentos adicionales a los usuarios que cuenten con tarjeta del INAPAM, las cuales son:

  • Walmart El Edén, en Durango, Durango.
  • Walmart Perinorte, en Cuautitlán Izcalli, Edo. Mex.
  • Walmart Super Center Calandrias, en Zapopan, Jalisco.
  • Walmart Plaza Real, en Monterrey, Nuevo León.

En estas sucursales de Walmart, los usuarios podrán acceder a un 20% de descuento en perfumes y productos de cuidado personal de la tienda Fraiche.

¿Qué otros descuentos puedes recibir en Walmart con tu tarjeta del INAPAM?

Además, las Farmacias Walmart también aplican un descuento de esquema doble a los adultos mayores. Esto significa que tienen dos tipos de ofertas dependiendo de la fecha del mes en la que realices tu compra:

  • Del 1 al 10 de cada mes, el descuento es del 7%.
  • Del 11 en adelante, el beneficio es únicamente del 5%.

Este descuento aplica para todos los productos de farmacia en todas las sucursales de Walmart del país, y solo es necesario mostrar la credencial del INAPAM vigente al momento de pagar en las cajas del área.

